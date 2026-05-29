¿Se viene colaboración? Voz de Rumi en K-Pop Demon Hunters aparece junto a Fuerza Regida y fans desatan fuertes rumores

Los fans del K-pop y del regional mexicano han encendido las redes sociales después de que EJAE, la voz oficial de Rumi en K-Pop Demon Hunters, fuera captada recientemente junto a los integrantes de Fuerza Regida durante los AMAs 2026. El inesperado encuentro ya comenzó a dar fuertes especulaciones y peticiones para una posible colaboración de estos dos géneros.

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¿Qué se sabe sobre el inesperado crossover entre Rumi de K-Pop Demon Hunters y Fuerza Regida?

En los últimos días se ha generado un gran revuelo por el crossover entre EJAE, la voz de Rumi para las canciones de K-pop. Demon Hunters y los integrantes de la agrupación de regional mexicano Fuerza Regida, lo cual sucedió durante la alfombra de la ceremonia de los American Music Awards (AMAs).

¿Qué opinan los fans del K-pop y del regional mexicano?

Tras el inesperado encuentro, la comunidad digital no se ha quedado callada y ahora es que comienzan a crecer las peticiones y especulaciones sobre una de las colaboraciones más inesperadas y llamativas del año.

En México, el regional mexicano no es solo el género representativo de la nación en cuanto a música popular, sino que también cuenta con una de las comunidades más fuertes y activas; y, por otro lado, el K-Pop ha comenzado a consolidarse como un género fuerte, reuniendo a cientos de miles de fanáticos, como se vio durante la gira de conciertos de la banda surcoreana BTS en los pasados días, la cual reunió a cerca de 200 mil personas.

¿Cuál es el impacto del regional mexicano y el K-pop en México?

En México, el género de regional mexicano supera los 39 millones de reproducciones tan solo dentro de la plataforma de streaming más popular del mundo, mientras que el K-pop supera las 14 millones de reproducciones dentro de la misma plataforma de streaming.