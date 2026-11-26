Es oficial, estamos a un día de que se lleve a cabo el Black Friday 2026, uno de los días más esperados por muchas personas ya que es una fecha en la que diversas tiendas colocan rebajas a sus productos, por lo que las personas aprovechan para hacer compras incluso masivas, por esta razón te presentamos 4 funkos originales que puedes comprar y así consentir a un fan de Kpop Demon Hunters o incluso a ti mismo.

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Kpop Demon Hunters: Funkos originales de las Guerreras Huntrix y los Saja boys para regalar este Black Friday 2026 y aprovechar las compras con rebajas

Los precios de estos funkos podrían cambiar el día de mañana, viernes 27 de noviembre de 2026, que es el Black Friday 2026. En esta ocasión te presentamos funkos de las Guerreras Huntrix así como de los Saja Boys; tendrás diversas opciones para comprar.

Kpop Demon Hunters: Funko de la Guerrera Huntrix Rumi con atuendo negro para regalar este Black Friday 2026

Este funko es ideal para los fans de Rumi, una de las tres Guerreras Huntrix. Como su nombre lo indica la figura del personaje cuenta con un icónico atuendo negro así como con su espada morada. Tiene una altura de 10,9 cm y es ideal para coleccionar o decorar cualquier espacio o habitación. Por otro lado, uno de los rasgos que más destacan de la figura es su icónica trenza en color morado. Su precio es de $319 pesos mexicanos.

Kpop Demon Hunters: Funko de la Guerrera Huntrix Zoey con atuendo negro para regalar este Black Friday 2026

Este funko es ideal para las personas que son fans del personaje de Zoey, una de las tres Guerreras Huntrix. El precio del funko es de $319 pesos mexicanos. Por otro lado, cuenta con una altura de 10.4 cm de altura por lo que es ideal para decorar cualquier espacio o habitación que gustes. Uno de los detalles de este funko es que Zoey aparece con pecas así como con su icónico atuendo de batalla.

Kpop Demon Hunters: Funko de la Guerrera Huntrix Mira con atuendo negro y espada para regalar este Black Friday 2026

Este funko es perfecto para los fans de Mira, una de las tres Guerreras Huntrix, de Kpop Demon Hunters. El personaje cuenta con su iconica espada en color azul, morado y amarillo además de que destaca el color de su pelo, el cual es en tono rosa. Tiene un precio de $319 pesos mexicanos y su altura es de 10.9 cm por lo que lucirá en cualquier espacio que decidas colocarlo.

Kpop Demon Hunters: Funkos de los Saja Boys para regalar este Black Friday 2026

Estos Funkos son ideales para los fans de los Saja Boys, la icónica boyband de Kpop Demon Hunters. Su precio es de $1919.00 pesos mexicanos e incluye 6 figuras; a Jinu, Romance, Mystery, Abby, Baby y Crying Demon. Estos funkos se encuentran en la versión convertida en demonio de los personajes por lo que lucen de color morado con grecas en el rostro.