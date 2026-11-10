Es oficial, cada vez falta menos para el estreno de Avengers: Doomsday, fecha que será el próximo 17 de diciembre, es por eso que en esta ocasión te presentamos un gran regalo para un verdadero fan de la película y los personajes; sets de LEGO. Son ideales para pequeños de más de 9 y 12 años además de que son perfectos para regalar en Navidad, un intercambio o cualquier fecha especial como un cumpleaños.

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Avengers: Doomsday: ¿Cuánto cuestan los sets de LEGO y cómo conseguirlos?

Los nuevos LEGOS de Avengers: Doomsday son la “Nueva Torre Vengadores de Avengers: Doomsday” y “Batalla Final de Avengers: Doomsday” por lo que a continuación te detallamos algunas de sus características. El primer set tiene un precio de $2,599 pesos mexicanos mientras que el segundo tiene un valor de $2,399 pesos mexicanos. Se pueden conseguir a través del sitio web de LEGO.

LEGO “Nueva Torre Vengadores de Avengers: Doomsday”

Esta increíble torre cuenta con un total de 954 piezas, ideal para armar en compañía de la familia o amigos. Cuenta con una sala de control, equipada con una gran pantalla, una consola de mando y 2 sillas. Además de esto tiene una recepción, una puerta de seguridad, la garra de Black Panther, el Destructor de Tormentas y el Mjölnir de Thor. Los pequeños podrán divertirse explorando los 4 pisos con los que el LEGO cuenta (cafetería, plataforma de aterrizaje, celda de detención, el salón de actos, sala de control y recepción).

Aunado a esto, el LEGO cuenta con seis minifiguras: Doctor Doom, Yelena, Guardián Rojo ,Bucky Barnes, Antorcha Humana y Sentry por lo que la creatividad para jugar podrá llevarse al límite y se podrán crear grandes historias.

LEGO “Batalla Final de Avengers: Doomsday”

Este set cuenta con un total de 846 piezas por lo que es perfecto para armar entre varias personas. Es ideal para niños mayores de 9 años y cuenta con 6 minifiguras fantásticas; el Doctor Doom, Magneto, Thor, Rondador Nocturno, Mística y el Sr. Fantástico. Una de las características de este LEGO es que cuenta con un Centinela articulado que cuenta con varillas transparentes en donde se pueden colocar los superhéroes, esto para que parezca que están suspendidos en el aire y vuelan. La figura del Centinela tiene una altura de 25 cm por lo que es perfecta para colocarse en cualquier espacio ya que lucirá mucho. Si bien este LEGO es ideal para jugar, también lo es para decorar cualquier espacio o habitación.