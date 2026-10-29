ÚLTIMA HORA: Revelan la palomera OFICIAL de Avengers: Doomsday, conoce su precio aproximado en México y cuándo podría estar disponible

Este jueves acaban de revelar uno de los detalles más importantes de la función de Avengers: Doomsday, pues tenemos el primer vistazo de la palomera y envase oficiales de esta nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel que promete cambiarlo todo dentro del Multiverso.

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Se ha confirmado que tendremos no solo una palomera, sino distintos tipos de diseños, en donde la figura en la que recae este producto es el mismo Doctor Doom, así como en los centinelas, dejando ver que estos villanos tendrán todo el antagonismo de la película.

Palomeras y vasos de Avengers: Doomsday

Uno de los detalles que no se pueden tomar a la ligera es que casi todos l os diseños están centrados en el Doctor Doom , quien llegará con un busto en donde aparece Víctor con los brazos cruzados y con luces led en los ojos de ese tono verde inconfundible.

, quien llegará con un busto en donde aparece Víctor con los brazos cruzados y con luces led en los ojos de ese tono verde inconfundible. También tendremos una cabeza de Doom como bote de soda, el cuál se perfila para ser uno de los accesorios coleccionables más buscados.

First look at the ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ popcorn buckets and cups. https://t.co/fl1mDAWVUg — Marvel Updates (@marvel_updat3s) October 29, 2026

Por otro lado, también se confirmó que habrá un recipiente con la cabeza de un Centinela donde se podrá beber y además almacenar palomitas, siendo uno de los artículos más versátiles.

donde se podrá beber y además almacenar palomitas, siendo uno de los artículos más versátiles. Finalmente, tenemos los iconos coleccionables donde aparece el logo de los Avengers y el de los X-Men, así como la silueta del Dr. Victor Von Doom, por lo que será una de las colecciones más variadas hasta la fecha.

First look at the ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ popcorn buckets and cups. https://t.co/fl1mDAWVUg — Marvel Updates (@marvel_updat3s) October 29, 2026

¿Cuánto cuesta la palomera de Dr. Doom de la película de Avengers: Doomsday?

Si bien no se ha confirmado su precio de manera oficial, fans en redes toman como referencia tipos de palomeras que han habido en estrenos anteriores y se estima que los diseños impresos en 3D con luces led podría valer hasta $900 pesos en México.

Por otro lado, se cree que los diseños más sencillos por así decirlo, puedan costar hasta $500, dependiendo del cine que lo llegue a manejar y el tipo de venta que se llegue a lanzar para los fans.