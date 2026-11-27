Si eres de las fans que no pueden resistirse a una buena photocard, seguramente sabes que tener a Rumi, Mira y Zoey junto a los integrantes de Saja Boys es prácticamente un sueño. El universo de KPop Demon Hunters sigue conquistando a los coleccionistas y ahora existen diferentes opciones de tarjetas para ampliar tu colección con diseños especiales, acabados brillantes y personajes que se han convertido en los favoritos del público. Aunque en plataformas como Etsy y Mercado Libre también puedes encontrar tarjetas hechas por fans, hay colecciones oficiales que vale la pena conocer si buscas productos originales. Estas son cuatro opciones que puedes buscar para conseguir tus próximas piezas de colección.

4 colecciones de photocards de KPop Demon Hunters que toda fan querrá tener

Desde tarjetas promocionales hasta ediciones especiales de coleccionista, estas alternativas reúnen a los dos grupos que se robaron el protagonismo de la película. No todas las publicaciones ofrecen sets completos ni garantizan disponibilidad en México; conviene revisar al vendedor, el contenido y los gastos de envío antes de comprar.

Photocards promocionales de McDonald’s. Una de las colecciones más llamativas es la colaboración de McDonald’s con KPop Demon Hunters. Sus tarjetas incluyen integrantes de HUNTR/X y Saja Boys, con personajes como Rumi, Mira, Zoey, Jinu, Baby, Abby, Mystery y Romance. Puedes encontrar paquetes sellados o sets completos en plataformas de reventa como eBay.

Photocards KPop Demon Hunters 4 sets de photocards originales de KPop Demon Hunters para completar la colección de una verdadera fan de Saja Boys y HUNTRIX (Kayou)

Energy Edition de HUNTR/X. Para quienes tienen debilidad por el trío protagonista, KAYOU cuenta con una edición oficial de tarjetas coleccionables. Energy Edition incluye ocho tarjetas por sobre y diferentes niveles de rareza, con diseños de Rumi, Mira y Zoey. Algunas piezas tienen acabados especiales que las hacen todavía más atractivas para un álbum.

Para quienes tienen debilidad por el trío protagonista, KAYOU cuenta con una edición oficial de tarjetas coleccionables. Energy Edition incluye ocho tarjetas por sobre y diferentes niveles de rareza, con diseños de Rumi, Mira y Zoey. Algunas piezas tienen acabados especiales que las hacen todavía más atractivas para un álbum. Energy Edition de Saja Boys. Por supuesto, los chicos demonio no podían quedarse fuera. Esta colección oficial de KAYOU tiene tarjetas dedicadas a Jinu, Baby, Abby, Mystery y Romance, además de diseños grupales. Es una alternativa ideal para quienes quieren reunir a todos los integrantes y encontrar algunas de las versiones más especiales.

KPop Demon Hunters Photocards 4 sets de photocards originales de KPop Demon Hunters para completar la colección de una verdadera fan de Saja Boys y HUNTRIX (Costco)