Dibujar a tus personajes favoritos, crear diseños inspirados en tus canciones preferidas y dejar volar la imaginación son algunas de las actividades que pueden disfrutar los fanáticos del KPop. KPop Demon Hunters tiene una estética llena de colores, personajes y detalles que puedes llevar a un cuaderno de dibujo personalizado. Mientras que estas manualidades son una alternativa para tener un artículo único de HUNTRIX y Saja Boys, también puedes crear tus propios accesorios inspirados en la película sin gastar demasiado dinero.

Para elaborar tu propio cuaderno de bocetos no necesitas comprar materiales costosos ni tener conocimientos avanzados de encuadernación. De acuerdo con este tutorial de Skillshare sobre cómo hacer tu propio cuaderno de bocetos con tres técnicas sencillas, es posible personalizar tanto las páginas como las cubiertas de este artículo utilizando materiales que puedes encontrar en casa. En esta ocasión, puedes aprovechar un cuaderno de la papelería y transformarlo en un accesorio inspirado en tus personajes favoritos.

Materiales para hacer tu cuaderno de dibujo de KPop Demon Hunters

Antes de comenzar, consigue un cuaderno de hojas blancas o de dibujo, cartulina de colores, tijeras, pegamento en barra, regla, lápiz, plumones, colores y stickers. También puedes imprimir imágenes de Rumi, Mira, Zoey, Jinu y los demás integrantes de Saja Boys para decorar la portada. Procura elegir tonos morados, rosas, azules y negros para darle una apariencia relacionada con el universo visual de la película.

Paso a paso para crear tu cuaderno de dibujo estilo KPop Demon Hunters

1. Prepara la portada del cuaderno

Lo primero que debes hacer es elegir un cuaderno de tamaño pequeño o mediano, de preferencia con hojas blancas y una portada lisa. Mide el largo y ancho de la cubierta y utiliza una cartulina morada, rosa o negra para forrarla. Recorta el material dejando unos centímetros adicionales para doblarlos hacia el interior y pégalos cuidadosamente para conseguir un acabado limpio.

2. Diseña una portada inspirada en HUNTRIX y Saja Boys

Una vez que tengas cubierta la libreta, llegó el momento de darle personalidad. Puedes colocar una imagen de Rumi, Mira y Zoey en el centro, o elegir a tu integrante favorito de Saja Boys. Agrega letras de colores con el nombre KPop Demon Hunters, estrellas, corazones, brillos y pequeños dibujos de micrófonos para conseguir un diseño llamativo.

3. Decora las primeras páginas

Para que tu cuaderno tenga una apariencia más profesional, utiliza cartulinas delgadas o papel de colores para crear separadores. Puedes dedicar una sección a los dibujos de HUNTRIX, otra a los integrantes de Saja Boys y una más a tus propios diseños de personajes. Como explica este tutorial de Craftsy para elaborar un cuaderno de dibujo paso a paso, elegir y personalizar el papel y la cubierta permite conseguir un cuaderno de bocetos con un estilo propio.

4. Agrega detalles en cada sección

Utiliza stickers, recortes, cintas decorativas y plumones para identificar cada apartado. Por ejemplo, puedes dibujar pequeños símbolos relacionados con las canciones de HUNTRIX, colocar estrellas alrededor de los nombres de los personajes o escribir frases cortas que te inspiren. También puedes reservar algunas páginas para practicar expresiones faciales, peinados y vestuarios.

Cómo hacer un cuaderno de dibujo estilo KPop Demon Hunters Cómo hacer un cuaderno de dibujo estilo KPop Demon Hunters ((Especial/Pinterest))

5. Personaliza la contraportada

Para terminar, coloca algunos stickers pequeños, dibujos de corazones o estrellas y tu nombre o apodo de fan. Si quieres proteger tu creación, puedes cubrir la portada con papel adhesivo transparente para evitar que las imágenes se despeguen o se maltraten con el uso.