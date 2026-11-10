Rumi, Mira, Zoey y Derpy llegan como dispensadores PEZ: así luce la nueva colección de KPop Demon Hunters

Muchas personas probablemente no conocen el tema de los dispensadores de PEZ, sin embargo la apuesta de la marca es meterse en el mercado a través de nuevas colecciones. Por ello, las KPop Demon Hunters aparecen para generar interés en estos juguetes-dulces que seguramente muchos niños pedirán a lo largo del mundo. Checa la colección para Navidad que ofrece la marca relacionada con el mundo de la dulcería.

¿Cómo es la colección de KPop Demon Hunters que sacó PEZ?

Esta marca de dulces inició sus labores en el ya lejano 1927, cuando se creó el primer dispensador que contenía mentas. Sin embargo, con el paso de las décadas, el formato se transformó y combinó ricos sabores con dispensadores que tenían las cabecitas de personajes famosos de Star Wars, MARVEL, Disney, etcétera. Pero hoy, crearon un lindo regalo de Navidad para cierre de 2026.

PEZ anunció que sacó una colección de KPop Demon Hunters, la cual contiene:

Set de regalo de dispensadores PEZ de KPop Demon Hunters: incluye cuatro dispensadores PEZ de KPop Demon Hunters en una caja de regalo (Derpy, Rumi, Mira y Zoey).

incluye cuatro dispensadores PEZ de (Derpy, Rumi, Mira y Zoey). Incluye caramelos: viene con seis rollos de caramelos PEZ surtidos con sabor a frutas.

viene con seis rollos de caramelos PEZ surtidos con sabor a frutas. Artículo de colección y perfecto para regalar: ¡Ideal para los fans de las Guerreras K-Pop!

¡Ideal para los fans de las Guerreras K-Pop! Fácil de compartir: sin cacahuetes, sin frutos secos y sin gluten.

sin cacahuetes, sin frutos secos y sin gluten. Los caramelos PEZ se fabrican en EE. UU. con ingredientes estadounidenses e importados.

Colorantes para caramelos derivados de fuentes naturales.

Para mayores de 3 años.

¿Cómo conseguir los dispensadores de la KPop Demon Hunters?

Justamente la información compartida proviene directamente de la página web de PEZ, por lo que allí se indica que el valor del paquete es de 12.99 dólares estadounidenses, que se traduciría en cerca de 250 pesos mexicanos. Sin embargo, podrías investigar si en México hay tiendas que lo distribuyan, pues si no se tendría que pagar el costo del envío. Pero, la realidad es que esta marca dio en el clavo, pues las KPop Demon Hunters siguen en boga entre el gusto del público infantil… y hasta juvenil.