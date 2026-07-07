¡Hasta que te conocí! Juan Gabriel regresa a la pantalla grande: anuncian funciones especiales en cines y esto sabemos

El ícono de la música y el sentimiento nacional Juan Gabriel regresará a la gran pantalla con una serie de funciones especiales que permitirán a los asistentes revivir uno de los momentos más importantes de la música y de la carrera del Divo de Juárez. Si quieres formar parte de esta historia, aquí te contamos todo lo que debes saber.

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¿Cómo, cuándo y dónde ver en salas de cine el concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes?

Cinemex ha confirmado que el histórico concierto de Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes (1990) se proyecta de manera exclusiva en todas sus salas.



De acuerdo con Cinemex, las funciones se estrenarán a partir del 28 de agosto del 2026.

La preventa de los boletos estará disponible a partir del 28 de julio

Se ha confirmado que las entradas estarán disponibles en el sitio web de Cinemex Alternativo, su app móvil y taquillas.

A pesar de que será hasta el 28 de este mes que se conozcan los precios a partir de la preventa, para eventos similares el costo de las salas tradicionales se encuentra entre los 60 y los 110 pesos nacionales, mientras que para salas VIP o Platino, el costo varía entre 440 pesos mexicanos.

Detalles de la presentación en salas de cine

De acuerdo a lo que se ha revelado, la proyección corresponde a la reedición remasterizada de la mítica presentación de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes en 1990, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional. En donde se interpretaron éxitos emblemáticos como Hasta que te conocí, Querida y Amor eterno con la mejor calidad de audio y video digital.

Sin lugar a dudas, El Divo de Juárez, Juan Gabriel, es una de las estrellas más importantes dentro de la música mexicana, quien no solo rompió estereotipos, sino que colocó la música y el corazón mexicano en la historia, por lo que revivir uno de sus conciertos más importantes y emblemáticos será una experiencia única.