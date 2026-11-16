OFICIAL: Beyoncé rompe RÉCORDS en los Grammy y se convierte en la artista con más nominaciones en la historia, ¿cuántas tiene a la fecha y qué premios se podría llevar este 2027?

La lista oficial de los nominados para los Grammy 2027 provocó múltiples reacciones, sin embargo la nota mayor es para Beyoncé. Su figura como artista ha trascendido los años y esta nueva edición reaparece para convertirse en la primera en llegar a 100 nominaciones y con posibilidades de levantar un premio más en el evento a suceder el domingo 7 de febrero. Así luce su legado alrededor de estas premiaciones.

¿Cuántos artistas han llegado a 100 nominaciones Grammy como Beyoncé?

La historia llena de trascendencia de esta artista mantenía una cuenta pendiente tras lo ocurrido en 2025-26. Beyoncé llegó a 99 nominaciones de los Premios Grammy y se esperaba que esta edición alcanzara las 100. Y efectivamente, tras compartirse a todos los nominados, la nacida en Texas se convierte en la primera artista en alcanzar el centenar de nominaciones en esta relevante fiesta musical.

Este hito musical se consiguió al considerársele entre lo más destacado en Mejor Interpretación Solista R&B por Morning Dew (Donk). En dicha categoría competirá con Kehlani por Out the Window, ante Victoria Monét por Let Me, también contra Jill Scott por Pressha y por último Tems por What You Need.

Así, Beyoncé también seguiría con el fortalecimiento de un legado musical sin igual, pues sigue siendo la máxima ganadora gracias a sus 35 Premios Grammy. En ese exclusivo listado se encuentran Sir Georg Solti (31), Quincy Jones (28), Chick Corea (28) y Alison Krauss (27). Entonces, gracias a esta nueva nominación… se recuerda su legado que luce inalcanzable.

¿Qué dejaron las nominaciones a los Premios Grammy además del récord de Beyoncé?

Parte bastante relacionada con Beyoncé tiene a Raye como la artista con más nominaciones para este 2026-27. Con un total de 11, precisamente igualó lo de la texana, quien estableció dicho registro en 2025. En esta oportunidad la británica competirá para ganar Álbum del Año, Canción del Año y Grabación del Año.

Detrás de Raye, Rosalía consiguió 9 nominaciones y Miranda Lambert, Olivia Rodrigo, Phoebe Bridgers mas Ella Langley les consideraron en 7 nominaciones cada una. En ese sentido, todo está listo y la conversación continuará de aquí a inicios de febrero cuando se lleve a cabo la premiación en Los Ángeles.