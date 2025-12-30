inklusion logo Sitio accesible
7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Beyoncé entra oficialmente al exclusivo club de los multimillonarios de Forbes

La revista Forbes ha confirmado el ingreso de Beyoncé a su prestigiosa lista de multimillonarios, estimando que su fortuna personal ha superado finalmente la barrera de los 1.000 millones de dólares.

Videos,
Latinoamericanos en USA

  • Beyoncé se une a un círculo muy reducido de artistas que han alcanzado el estatus de “billionaire” (en inglés) por méritos propios, consolidando su posición como una de las mujeres más poderosas de la industria.
  • El artículo atribuye este salto en su patrimonio principalmente al éxito de taquilla de sus últimas giras (como el Renaissance y posteriores), así como al valor de su biblioteca musical y sus emprendimientos en moda y belleza (como su línea capilar Cécred).
  • Con este ascenso, Beyoncé y su esposo Jay-Z (quien ya figuraba en la lista) elevan su estatus conjunto, convirtiéndose en una de las parejas más ricas de la historia del entretenimiento global.
  • Se une a otras figuras del pop contemporáneo que han logrado esta hazaña recientemente, como Taylor Swift y Rihanna, demostrando la rentabilidad de la marca personal más allá de la venta de discos.