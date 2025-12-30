Beyoncé entra oficialmente al exclusivo club de los multimillonarios de Forbes
La revista Forbes ha confirmado el ingreso de Beyoncé a su prestigiosa lista de multimillonarios, estimando que su fortuna personal ha superado finalmente la barrera de los 1.000 millones de dólares.
- Beyoncé se une a un círculo muy reducido de artistas que han alcanzado el estatus de “billionaire” (en inglés) por méritos propios, consolidando su posición como una de las mujeres más poderosas de la industria.
- El artículo atribuye este salto en su patrimonio principalmente al éxito de taquilla de sus últimas giras (como el Renaissance y posteriores), así como al valor de su biblioteca musical y sus emprendimientos en moda y belleza (como su línea capilar Cécred).
- Con este ascenso, Beyoncé y su esposo Jay-Z (quien ya figuraba en la lista) elevan su estatus conjunto, convirtiéndose en una de las parejas más ricas de la historia del entretenimiento global.
- Se une a otras figuras del pop contemporáneo que han logrado esta hazaña recientemente, como Taylor Swift y Rihanna, demostrando la rentabilidad de la marca personal más allá de la venta de discos.