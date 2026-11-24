La gente se encuentra en plena reacción y discusión de lo que ocurrirá en 2027 con el Tecate Pa´l Norte. En ese sentido, algunos siguen sorprendidos de ver el nombre de Cara Delevingne agendado para el domingo 28 de marzo. Sin embargo, eso tiene una explicación más sencilla de lo que algunos plantean. Esto se sabe de la actriz y modelo en su visita a México para este festival musical.

¿Por qué Cara Delevingne estará en el Tecate Pa´l norte 2027?

Las sorpresas se perciben mayúsculas al develarse el cartel completo de este festival a suceder el fin de semana del 26 al 28 de marzo de 2027. Sin embargo, uno de los nombres más llamativos es el de la modelo y actriz. Cara Delevingne es conocida por su ámbito artístico alrededor del modelaje y de la actuación… pero este 2026 amplió su gama como artista.

A lo largo del año calendario lanzó dos sencillos musicales (I Forgot y Out of My Head) que acompañaron a su posterior lanzamiento del álbum Not Normal. Con esto, inició una serie de conciertos en Europa y Norteamérica, situación que terminó por confirmar una presentación en México para el próximo marzo.

En ese sentido, ya estpa agendada su participación en uno de los festivales latinoamericanos de más peso, esperando que su repercusión sea mayúscula en un día donde comparte cartel con Julión Álvarez, Kenia Os, Los Auténticos Decadentes, Fobia y demás artistas que ofrecen una amplia gama para los gustos musicales. Entonces, Cara Delevingne seguirá en su gira promocional tras lanzarse como solista este 2026.

¿Qué otras sorpresas tiene el Tecate Pal´Norte 2027 tras confirmarse a Cara Delevingne?

En parte de la conversación que regularmente se hace alrededor de este festival, se habla de lo ofrecido también por el Vive Latino. En ese sentido, este Pa´l Norte con Cara Delevingne no se siente con grandes sorpresas en cuanto a lo llamativo de artistas conocidos y desconocidos. En la escena emergente del ámbito latinoamericano se encuentran Latin Mafia y Milo J, mientras que en lo internacional está el bombazo de Travis Scott y alineaciones de bandas de la talla de Post Malone.