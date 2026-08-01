“Fue un honor ser parte de sus aventuras”; así se despidió Don Cheto de GTA V, previo al lanzamiento de GTA VI

Don Cheto es uno de los personajes más queridos de Grand Theft Auto V, gracias a la icónica estación de radio East Los FM. A través de esta, el emblemático locutor, interpretado por Juan Carlos Razo, se convirtió en el alma sonora de cada recorrido realizado por las calles de Los Santos, especialmente por el público hispanohablante. Durante más de 13 años, su voz trascendió el ámbito radial hasta convertirse en una figura entrañable para los jugadores de GTA V. Dicho esto, y con la llegada de GTA VI a la vuelta de la esquina, Don Cheto le dice adiós a la franquicia con un emotivo mensaje.

También te puede interesar: Fecha OFICIAL en la que la tienda de PlayStation Store aparecerá con precios en pesos

Don Cheto se despide de GTA V con emotivo mensaje: “Fue un honor ser parte de sus aventuras”

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el locutor expresó su profundo agradecimiento a los fanáticos del videojuego de Rockstar Games por permitirle acompañarlos durante tantos recorridos tras el volante. Juan Carlos Razo también se mostró orgulloso por haber formado parte de las incontables aventuras en el juego y dio cierre a una de las etapas más importantes de su carrera, pues el personaje de Don Cheto no será parte de la próxima entrega de la saga.

“¿Quién iba a pensar que íbamos a pasar más de 13 años juntos?”; expresó el famoso Don Cheto, haciendo referencia a la fecha en la que debutó GTA V. “Durante todo este tiempo, tuve el privilegio de acompañarlos mientras recorrían las calles de Los Santos (...) Me llena de orgullo haber sido una pequeña parte de tantos momentos. (...) Muchas gracias por dejar que que este viejo que se llama Don Cheto los acompañara durante tantos años. (...) Fue un honor ser parte de sus aventuras”; concluyó.

En la descripción de la publicación, Juan Carlos también escribió una breve pero emotiva carta de despedida: “¡Familia! Gracias por haberme hecho parte de sus aventuras, locuras y horas de entretenimiento. Ha sido un honor para mí acompañarlos por Los Santos. ¡Un abrazo latinoamérica! ¡Un abrazo España! ¡Los quiero mucho! “EAST LOS FM!”

¿Cuándo será el lanzamiento oficial de GTA VI?

GTA VI ya está disponible en preventa. Esta inició el pasado 25 de junio y permanecerá vigente hasta el lanzamiento oficial, que está programado para el 19 de noviembre de 2026. Grand Theft Auto VI tendrá un costo de $79.99 dólares, con la Ultimate Edition en $99.99.