GTA 6: ¿Dónde y cuándo ver el tráiler extendido de Grand Theft Auto VI?

Estamos a unas cuantas horas de conocer el nuevo avance extendido de GTA 6, que se estrena este jueves 27 de agosto de 2026 a la 1:00 de la tarde, tiempo del centro de México. Si tú no tienes acceso a la plataforma de streaming que lo transmite, no te preocupes, te puedes enterar antes que nadie dando clic aquí. Por si fuera poco, el video también estará disponible en el canal oficial de Rockstar Games en YouTube y en el sitio oficial de Grand Theft Auto VI.

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¿A qué hora se podrá ver el nuevo tráiler de GTA 6 en México?

Si te encuentras en México, el primer estreno será a la 1:00 p. m. del jueves 27 de agosto. Esta presentación corresponde a un nuevo vistazo extendido del popular juego. Este estreno se ha convertido en uno de los más esperados.

Grand Theft Auto VI: An Extended Look premieres on @netflix Thursday, August 27 at 3 p.m. ET.https://t.co/px5rI0eKh7 pic.twitter.com/IDZO55jY6K — Rockstar Games (@RockstarGames) August 6, 2026

Si no cuentas con el acceso a la plataforma de streaming, debes tomar en cuenta que el material inédito lo podrás ver en YouTube y en las cuentas oficiales de GTA 6 a partir de las 7:00 p. m., hora del centro de México.

¿Dónde ver el tráiler extendido de GTA 6?

Quienes quieran verlo durante el primer estreno podrán hacerlo a través de la popular plataforma de streaming que revelaron en su sitio oficial y sus cuentas en redes sociales. Si no lo puedes ver, nosotros te contaremos en tiempo real, minuto a minuto, lo que salga en este avance versión extendida; solo da clic aquí.

¿Qué mostrará el nuevo avance de GTA 6?

Como era de esperarse, Rockstar Games no ha dado ningún tipo de detalle sobre lo que nos espera en este nuevo anuncio. De hecho, ni siquiera está confirmado que podamos ver un poco del gameplay del GTA 6. Sin embargo, resulta lógico que este nos sea presentado en este momento, pues esa es la forma en la que trabaja el estudio.

