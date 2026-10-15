Rockstar Games lanza nuevo TRÁILER de GTA 6, a un mes de su estreno; ¿qué detalles reveló sobre la historia de Jason y Lucía?

Rockstar Games lanzó este 15 de octubre un nuevo tráiler de GTA 6, uno de los videojuegos más esperados en toda la industria. El video, con duración de un minuto con treinta segundos, comparte más detalles para los fans de Grand Theft Auto. En el tráiler se observa a Jason y Lucía, protagonistas de la historia, en medio de persecusiones aéreas, acciones de crímen, robo de banco, explosiones, escapes en auto y avionetas, violencia, uso de armas y situaciones riesgosas como una especie de bomba que se ve en el pie de un personaje. Cada una de estas acciones se llevan a cabo en Leonida, un territorio ficticio en el que conviven el lujo.

El trálier muestra detalles del paisaje del lugar y una ambientación sonora muy particular que lleva al jugador a transportarse a Vice City. Este material llega a un poco más de un mes del lanzamiento del videojuego y ha encendido la emoción en todos los gamers.

GTA 6: ¿Qué canción apareció en el nuevo tráiler?

El nuevo trálier de GTA 6 nuevo tráiler no solo estuvo acompañado de nuevos detalles, sino del debut de un nuevo tema musical que formará parte del videojuego; «Flower In A Hurricane», un tema hecho de la mano de los compositores de la música original del juego. En las voces está presente Justice en colaboración con Tame Impala, SZA y King Gizzard & the Lizard Wizard.

Esta canción se suma a la banda sonora del vieojuego, de la que ya se han confirmado 34 temas aunque hasta el momento solo se han revelado 8 más:



Yung Lean – "That's It" (con Future y Metro Boomin)

– "That's It" (con Future y Metro Boomin) Travis Scott – "RHYNO" (producido por Guy-Manuel de Homem-Christo)

– "RHYNO" (producido por Guy-Manuel de Homem-Christo) Ca7riel & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. y Etienne de Crécy – "Sexy Magic"

– "Sexy Magic" Morgan Wallen – "Last Thing You Need"

– "Last Thing You Need" Rauw Alejandro – "Macacoa 2000"

– "Macacoa 2000" Keith Richards – "Bright Lights, Big City"

– "Bright Lights, Big City" Fuerza Regida – "Suzuki"

– "Suzuki" Cardi B – "Don't Chart"

Watch the Grand Theft Auto VI Launch Trailer, featuring the debut of “Flower in a Hurricane" from original score composers Justice feat. Tame Impala, SZA, and King Gizzard & The Lizard Wizard. Grand Theft Auto VI arrives November 19: https://t.co/WC41QIhkKd https://t.co/KpnUHs47JC — Rockstar Games (@RockstarGames) October 15, 2026

GTA 6: ¿Cuándo se estrena el videojuego?

Grand Theft Auto VI (GTA VI) saldrá de manera oficial este próximo 19 de noviembre de 2026 y estará disponible en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Además de esto se ha dado a conocer que las ediciones físicas incluirán un código de descarga en lugar de un disco tradicional, algo que se adapta a la era de la tecnología actual. Te recomendamos activar las notificaciones de nuestro sitio web para no perderte ninguno de los nuevos detalles que Rockstar Games lance y seas de las primeras personas en enterarte.

