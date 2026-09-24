GTA 6 Edición Coleccionista: precio, qué incluye y por qué los fans están molestos tras su confirmación

Llegó el momento que tanto estábamos esperando: The Goodtime State – Vice City Collection llegará el 19 de noviembre de 2026, es decir, en la misma fecha de estreno prevista para Grand Theft Auto VI en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Si ya quieres apartar la tuya, debes tomar en cuenta que la caja tiene un precio de US$399.99 (poco más de 7 mil pesos mexicanos), reúne 11 artículos inspirados en Vice City, Leonida y personajes del universo ficticio de GTA 6.

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¿Qué incluye la edición coleccionista de GTA 6?

Prepárate, porque la colección viene con piezas especiales relacionadas con el videojuego y su universo. Entre las piezas destacan una figura de Macca the Gator de seis pulgadas, que incluso tiene un compartimento oculto, además de unos Oakley Frogskins oficiales de GTA 6 con acabado negro mate y lentes Prizm Sapphire.

Pero eso no es todo, pues también incluye un bolso cruzado Leonida Keys, una gorra New Era 9FORTY A-Frame Snapback con referencias a Vice City y Leonida y un espejo magnético de Macca the Gator. En resumen:



Figura de Macca the Gator

Anteojos Oakley Frogskins de GTA 6

Bolso cruzado Leonida Keys

Gorra New Era 9FORTY A-Frame Snapback

Espejo magnético de Macca the Gator

Vaso de shot de Chunkee the Manatee

Cuchara mezcladora de Vice City

Llavero de Vice City

Set de pines esmaltados de Leonida Keys

Set de stickers premium

Póster souvenir de Leonida

|Rockstar Games

¿Cuánto cuesta la edición coleccionista de GTA 6?

El precio oficial de esta bonita edición de coleccionista es de US$399.99, lo que equivale a unos $7,091.64 pesos mexicanos.

¿La Edición Coleccionista de GTA 6 incluye el juego?

Uno esperaría que, por este precio, Rockstar Games incluyera el juego para los fans que adquieran esta Edición Coleccionista, pero no es así. Si quieres tener el videojuego, cómpralo por separado. Es por eso que muchos fans han reaccionado con molestia a la marca.

¿Cuándo sale la colección de GTA 6?

La Vice City Collection estará disponible, al igual que el videojuego, el próximo 19 de noviembre de 2026. Si a pesar de todo estás seguro de querer adquirir esta versión, toma en cuenta que se confirmó que será una edición limitada y que las reservas estarán disponibles mientras existan unidades.

¿Se podrán comprar las cosas dentro de la edición coleccionista de GTA 6 por separado?

Si a ti solo te llamó la atención la gorra, el bolso cruzado, los lentes o alguna de las otras piezas que incluye esta edición, lamentamos decirte que Rockstar Games no ha confirmado que estos artículos se vayan a poder adquirir por separado. Por el momento, la única forma de asegurar tener una de estas piezas en tu colección es comprando toda la edición.