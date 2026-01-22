Rockstar Games cumple el sueño de un fan: jugar GTA 6 antes de morir

El internet está lleno de malas noticias, pero de vez en cuando hay noticias que alegran el corazón y devuelven nuestra fe en la humanidad, y esta es una de esas. Se reveló que Rockstar Games habría cumplido el deseo de un fan con enfermedad terminal que soñaba con jugar GTA 6 antes de su lanzamiento oficial, el cual actualmente está previsto para el 19 de noviembre.

La publicación que lo empezó todo: “Puede que no llegue al estreno”

Todo comenzó cuando Anthony Armstrong, desarrollador en Ubisoft Toronto, compartió un mensaje a través de su cuenta en LinkedIn. Ahí se animó a platicar un poco sobre la difícil situación por la que atravesaba uno de sus familiares, que llevaba años luchando contra el cáncer.

En el post, Armstrong contó la desgarradora noticia: a su familiar le dieron entre 6 y 12 meses de vida. Su familiar era un fanático de GTA y con su diagnóstico descubrió que, con todos los retrasos que ha tenido el juego, existía una posibilidad real de que no alcanzara a jugar el GTA 6.

Los usuarios de internet se conmovieron con la historia y comenzaron a mover el mensaje que terminó por viralizarse.

La comunidad hizo ruido… y Rockstar respondió

El caso creció tanto que llegó a los oídos correctos: Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar.

Poco tiempo después, Armstrong actualizó su publicación confirmando que Rockstar se había puesto en contacto con su familia con “grandes noticias”, aunque no pudo revelar más detalles por cuestiones de privacidad.

A pesar de que no pudo entrar en detalles, la frase final de su mensaje hizo llorar a más de uno: “Eso es todo lo que puedo decir, pero gracias desde el fondo de mi corazón.”

¿Rockstar le dio acceso anticipado a GTA 6?

Por el momento no hay confirmación pública de que esta persona haya podido jugar con una versión completa del juego o si fue una demo privada o una experiencia especial, pero un par de cosas sí quedan en claro: el familiar de Armstrong cumplió su deseo y cuando las comunidades se organizan, pueden lograr lo que sea.

¿Qué se sabe del nuevo GTA 6?

GTA 6 se estrena el 19 de noviembre, esto tras varios retrasos, los cuales se han dado porque la compañía busca entregar una experiencia más pulida. Por el momento no hay mas detalles al respecto.