OFICIAL: RETRASAN el estreno de God Of War: Laufey, conoce la nueva fecha de lanzamiento y por qué lo retrasaron

En las últimas horas, los fans de los videojuegos han sufrido un fuerte golpe, tras revelarse el retraso oficial de God of War: Laufey para la PlayStation 5, la cual estaba prevista para el 16 de febrero de 2027 y que ahora supuestamente llegará tres meses tarde, con fecha de lanzamiento para el 20 de mayo del 2027.

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¿Cuál es el motivo OFICIAL del retraso para el estreno de God of War: Laufey?

Sony Interactive Entertainment y Santa Monica Studio recientemente han anunciado oficialmente el esperado lanzamiento de God of War: Laufey se retrasa hasta aproximadamente 3 meses, teniendo ahora como fecha final el próximo 20 de mayo de 2027, pues tenía como fecha de estreno para PlayStation 5 el 16 de febrero de 2027.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el equipo encargado del videojuego requiere de un margen adicional de tres meses para afinar los últimos detalles de la aventura de Faye y "llevar el juego a su máximo potencial". Además, representantes de Santa Monica Studio destacaron que la decisión se tomó para no defraudar la confianza del público y con ello asegurar una experiencia extraordinaria digna del juego.

¿De qué tratará God of War: Laufey, la nueva aventura de la saga?

La nueva entrega de la saga God of War: Laufey buscará cambiar todo el foco al presentar a Laufey (Faye), la guerrera Jötnar y esposa de Kratos, como la protagonista absoluta. La trama seguirá a Laufey tomando a la muerte como el inicio, pues lejos de ser una precuela, esta historia arrancará justo después del funeral de Faye (visto al inicio de God of War 2018).

Sony ha revelado que al morir, su alma despierta en el Eternio, la cual se presenta como una dimensión trascendental que sirve como el más allá de los dioses y el origen de toda la magia, en donde tendrá que descubrir las profecías que han quedado grabadas para proteger a Kratos y Atreus, ya que Midgard está bajo una grave amenaza externa.