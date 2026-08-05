¿Habrá nuevo retraso de GTA 6? Animador de Rockstar enciende rumores y preocupa a los fans

Las especulaciones sobre el GTA 6 no se detienen, pues este título de Rockstar Games es uno de los más esperados de los últimos meses. No obstante, recientemente un rumor sobre un posible nuevo retraso ha comenzado a generar incertidumbre entre los fans, después de que un exanimador del juego señalara que "no le sorprendería" que el videojuego se retrasara de nuevo.

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¿Qué se sabe sobre el posible nuevo retraso de GTA 6?

Recientemente, dentro de la conversación digital, han comenzado a generar controversia las declaraciones de Mike York, quien señalan como exanimador de GTA, quien declaró que: "Lo van a retrasar seis meses más si es necesario. No me sorprendería en absoluto". No obstante, se debe dejar en claro que el excolaborador, quien también trabajó en Red Dead Redemption 2, advirtió que no cuenta con interna ni que el retraso vaya a ocurrir, sino que esta solo es su opinión basada en cómo suele desarrollarse un juego de ese tamaño y en la historia de Rockstar.

¿Cuándo se estrena el nuevo GTS 6?

De acuerdo con lo que se ha mantenido hasta ahora de manera oficial, el lanzamiento oficial del Grand Theft Auto VI (GTA 6) está programado para el 19 de noviembre de 2026. Este título se encontrará disponible desde el primer día para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. No obstante, por ahora no se ha revelado una versión para PC. pues , Rockstar Games suele retrasar el lanzamiento en PC un año o más, estimándose para 2027.