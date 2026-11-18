A horas de que el GTA 6 por fin se estrene, los fanáticos están a la espera de toda la información disponible. Sin embargo, también ya es de dominio público la calificación que recibió la nueva entrega de la saga. En ese sentido, esta histórica franquicia es acomodada del siguiente modo, según los expertos en la materia.

¿Cuál es la mejor entrega del GTA... desde el San Andreas hasta el GTA 6?

Parte de la euforia que existe alrededor del estreno del Grand Theft Auto tiene como eje importante que es el mejor calificado en la historia. Según diversos espacios, el videojuego a estrenarse a nivel mundial este 19 de noviembre de 2026, tiene una puntuación de 99, lo que lo convierte en algo totalmente espectacular y digno de lo que se esperaba.

En ese sentido, fueron 13 años de espera entre el GTA V y el GTA VI, pero la gente está ilusionadisima tras conocer las primeras reacciones y disfrutar de los primeros gameplays de los afortunados que ya lo tienen disponible. Entonces, así quedaría el ranking definitivo de toda la saga de esta franquicia que conquistó a todo el mundo del gaming.

Así luce el ranking definitivo:

GTA 6 - 99

GTA 4 - 98

GTA 5 - 97

GTA 3 - 97

GTA: Vice City - 95

GTA: San Andreas - 95

¿Por qué el GTA 6 es considerado el mejor de la saga?

La crítica de distintos medios se colocó en el espacio de Metacritic, donde el GTA 6 recibió una sola puntuación mínima de 90 puntos, mientras que los demás le calificaron mejor que eso. Algunos espacios como IGN Latinoamérica destacaron aspectos como su sistema de iluminación real, la forma en cómo se percibe la densidad poblacional de Vice City, el perfeccionamiento de sus dinámicas y por supuesto el nivel de detalle.

En ese sentido, el mundo en general ya emitirá su opinión y los próximos días serán de emoción alrededor de una espera que se hizo eterna… pero que se asegura valió la pena. Entonces, únete a la conversación del GTA 6 en las redes de Azteca 7 y lo que piensas tras las primeras horas de juego.