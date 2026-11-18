Es oficial, estamos a menos de un día del gran lanzamiento de Grand Theft Auto VI, la noticia tiene a miles de personas entusiasmadas por distintas razones, graficos, narrativa, actualizaciones, nueva experiencia, y sobre todo la música que será parte de las distintas estaciones de GTA 6 por lo que este miércoles 18 de noviembre se han filtrado las canciones que estarían, entre los artistas que encabezan estas playlists se encuentran JISOO, Ariana Grande, PinkPantheress, Addison Rae, The Weeknd, Justin Bieber, Zara Larsson, Young Miko, Myke Towers, entre otros.

GTA 6: Lista de TODAS las canciones que podrían estar en las estaciones del videojuego

La lista que este día se filtró a través de redes sociales, con todas las canciones que podrían estar en las estaciones de GTA 6 incluyen diversos artistas en distintos géneros como el urbano, pop e incluso kpop; ya que JISOO es parte de esta lista.

GTA 6: Canciones que se filtraron de la estación de pop

Fame is a Gun — Addison Rae

Gabriella — Katseye

Break Free — Ariana Grande

Illegal — PinkPantheress

HOT TO GO! — Chappell Roan

earthquake— JISOO

Houdini — Dua Lipa

Midnight Sun — Zara Larsson

LUNCH— Billie Eilish

Wanderlust — The Weeknd

SWEET SPOT— Justin Bieber

GTA 6: Canciones que se filtraron de la estación de género urbano

Bad Bunny - EoO

Axel Rulay ft. Farruko & El Alfa - Si Es Trucho Es Trucho

Romeo Santos & El Chaval de la Bachata - Canalla

Young Miko - Ni le cabe

Judeline - BESITO

Anuel AA & Haze - Amanece

Bad Bunny - Otra Noche en Miami

Tainy & Bad Bunny - MOJABI GHOST

LATIN MAFIA & Omar Apollo - Hecho para tí

Feid - CHORRITO PA LAS ANIMAS

ROSALÍA - CANDY

Bad Bunny - 25/8

Myke Towers - Girl

Tokischa & Bulin 47 - CELOS

Rauw Alejandro - Macacoa 2000

Farruko - Pepas

Elvis Crespo - Nuestra Canción

MJ Nebreda - La Pari

Calle 13 - Suave Mix (Blass Remix)

KAROL G & Mariah Angeliq - EL MAKINÓN

Bb trickz - Malvada

RaiNao & El Laberinto del Coco - mariposas en el estómago

JHAYCO - X

El Alfa, El Cherry Scom & CJ - La Mamá de la Mamá

Chimbala & Omega - Se Me Nota (Agarrame)

Cabe mencionar que hasta el momento estas canciones no se han confirmado de manera oficial ya que GTA 6 será lanzado el próximo 19 de noviembre.

GTA 6: ¿Cuántas estaciones de radio tendrá y quiénes serán los locutores?

Rockstar Games reveló, como parte de un adelanto, que GTA 6 contará con 6 estaciones de radio, esto como parte de Leonida Radio. Cocoteo FM, estación que tendrá música latina moderna, reggaeton, dembow y bachata contará con los locutores; El Martillo y La Gata, interpretados por Bad Bunny y RaiNao. The Chamber 106.6, esta estación estará enfocada en música metal y tendrá como locuotes a Dj Kerry y DJ Tom, interpretados por Kerry King y Tom Araya. La estación Flash FM será de pop y tendrá como locutores a Robyn y la modelo Alex Consani. La estación AfroBank FM será de música africana y los locutores a cargo serán Burna Boy y Palms Trax. Por otro lado, la estación Back Country Radio incluirá el género country clásico así como outlaw country. Finalmente Dirty South Classics será una estación con rap y hip-hop del sur de Estados Unidos y tendrá como locutores a Trick Daddy y Trina.

GTA 6: Artistas que estarán presentes en el festival del videojuego

Es oficial, GTA 6 contará con su propio festival, el cual se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre en Miami, Florida. En esta ocasión , Rockstar Games se unió con Playstation para traer un espectáculo que ya ha causado gran emoción en todos los fans de Grand Theft Auto. A continuación te presentamos la lista con todos los artistas que subirán al escenario.