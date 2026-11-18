Es oficial, estamos a menos de un día del gran lanzamiento de Grand Theft Auto VI, la noticia tiene a miles de personas entusiasmadas por distintas razones, graficos, narrativa, actualizaciones, nueva experiencia, y sobre todo la música que será parte de las distintas estaciones de GTA 6 por lo que este miércoles 18 de noviembre se han filtrado las canciones que estarían, entre los artistas que encabezan estas playlists se encuentran JISOO, Ariana Grande, PinkPantheress, Addison Rae, The Weeknd, Justin Bieber, Zara Larsson, Young Miko, Myke Towers, entre otros.
GTA 6: Lista de TODAS las canciones que podrían estar en las estaciones del videojuego
La lista que este día se filtró a través de redes sociales, con todas las canciones que podrían estar en las estaciones de GTA 6 incluyen diversos artistas en distintos géneros como el urbano, pop e incluso kpop; ya que JISOO es parte de esta lista.
GTA 6: Canciones que se filtraron de la estación de pop
- Fame is a Gun — Addison Rae
- Gabriella — Katseye
- Break Free — Ariana Grande
- Illegal — PinkPantheress
- HOT TO GO! — Chappell Roan
- earthquake— JISOO
- Houdini — Dua Lipa
- Midnight Sun — Zara Larsson
- LUNCH— Billie Eilish
- Wanderlust — The Weeknd
- SWEET SPOT— Justin Bieber
GTA 6: Canciones que se filtraron de la estación de género urbano
- Bad Bunny - EoO
- Axel Rulay ft. Farruko & El Alfa - Si Es Trucho Es Trucho
- Romeo Santos & El Chaval de la Bachata - Canalla
- Young Miko - Ni le cabe
- Judeline - BESITO
- Anuel AA & Haze - Amanece
- Bad Bunny - Otra Noche en Miami
- Tainy & Bad Bunny - MOJABI GHOST
- LATIN MAFIA & Omar Apollo - Hecho para tí
- Feid - CHORRITO PA LAS ANIMAS
- ROSALÍA - CANDY
- Bad Bunny - 25/8
- Myke Towers - Girl
- Tokischa & Bulin 47 - CELOS
- Rauw Alejandro - Macacoa 2000
- Farruko - Pepas
- Elvis Crespo - Nuestra Canción
- MJ Nebreda - La Pari
- Calle 13 - Suave Mix (Blass Remix)
- KAROL G & Mariah Angeliq - EL MAKINÓN
- Bb trickz - Malvada
- RaiNao & El Laberinto del Coco - mariposas en el estómago
- JHAYCO - X
- El Alfa, El Cherry Scom & CJ - La Mamá de la Mamá
- Chimbala & Omega - Se Me Nota (Agarrame)
Cabe mencionar que hasta el momento estas canciones no se han confirmado de manera oficial ya que GTA 6 será lanzado el próximo 19 de noviembre.
GTA 6: ¿Cuántas estaciones de radio tendrá y quiénes serán los locutores?
Rockstar Games reveló, como parte de un adelanto, que GTA 6 contará con 6 estaciones de radio, esto como parte de Leonida Radio. Cocoteo FM, estación que tendrá música latina moderna, reggaeton, dembow y bachata contará con los locutores; El Martillo y La Gata, interpretados por Bad Bunny y RaiNao. The Chamber 106.6, esta estación estará enfocada en música metal y tendrá como locuotes a Dj Kerry y DJ Tom, interpretados por Kerry King y Tom Araya. La estación Flash FM será de pop y tendrá como locutores a Robyn y la modelo Alex Consani. La estación AfroBank FM será de música africana y los locutores a cargo serán Burna Boy y Palms Trax. Por otro lado, la estación Back Country Radio incluirá el género country clásico así como outlaw country. Finalmente Dirty South Classics será una estación con rap y hip-hop del sur de Estados Unidos y tendrá como locutores a Trick Daddy y Trina.
GTA 6: Artistas que estarán presentes en el festival del videojuego
Es oficial, GTA 6 contará con su propio festival, el cual se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre en Miami, Florida. En esta ocasión , Rockstar Games se unió con Playstation para traer un espectáculo que ya ha causado gran emoción en todos los fans de Grand Theft Auto. A continuación te presentamos la lista con todos los artistas que subirán al escenario.
- Cactus Jack
- Cardi B
- Ca7riel & Paco Amoroso
- Don Toliver
- Justice (DJ Set)
- Kodak Black
- Metro Boomin
- Nick León B2B DJ Python
- Prospa B2B Skream
- Rauw & Friends
- Sofaygo
- Suero
- Tainy
- The Dare B2B Fcukers (DJ SET)
- Travis Scott