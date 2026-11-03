¿El Bosque Salvaje: Wildwood, es para niños? Clasificación de la película en cines de México y por qué está causando debate entre los padres

¡La animación no siempre es para niños! Recientemente, se tuvo el estreno en cines de "El Bosque Salvaje: Wildwood", cinta de LAIKA que se destaca por traer el estilo de "Stop-motion", una animación atractiva visualmente pero que requiere de mucho trabajo para darle movimiento a las figuras.

Sin embargo, la película ha generado mucho debate entre padres, ya que cuenta con clasificación B en los cines de México, por lo que es recomendada para publico mayor de 12 años, ya que cuenta con escenas de violencias, además de contar con lenguaje fuerte y tocar temas sensibles (suicidio y desnudez leve). Por lo que se recomienda tomar en cuenta esas características antes de llevar a menores a ver la cinta.

¿De qué trata la película Wildwood?

La película nos cuenta la historia de Prue McKeel, una adolescente que vive en Portland junto con su familia y un hermanito bebé. Pero todo da un giro inesperado cuando el pequeño es secuestrado por unos cuervos, iniciando la búsqueda exhaustiva por parte de su hermana.

Para ello decide entrar a "El Bosque Salvaje: Wildwood", lugar prohibido con el que se encontrara con un mundo fantástico, donde habitan animales que hablan pero se verán envueltos en una guerra.

Se menciona que para que llegará a los cines de México y el mundo, la cinta tardo alrededor de 16 años en poder completarse, además de ser el proyecto más largo en stop-motion.

¿Qué otra polémica tiene la cinta?

"El Bosque Salvaje: Wildwood", además de generar debate entre los padres por la clasificación que se le dio en los cines de México, se ha visto envuelto en una fuerte polémica en las redes sociales.

Varios usuarios en TikTok han dejado fuertes críticas sobre los doblajes en español, ya que el trabajo ha sido realizado por "Star talents, incluso en videos promocionales la gente se queja del trabajo realizado. Los personajes fueron interpretados por los siguientes artistas:

