Wildwood: ¿De qué trata la película de los creadores de Coraline que ya supera a Toy Story 5 y Minions 3?

Wildwood, la nueva apuesta del estudio Laika Studios, se está convirtiendo rápidamente en la sensación más inesperada del cine animado. Resulta que la nueva película basada en las novelas de Colin Meloy ya rompió récords históricos, lo cual es poco común para una producción stop-motion. Si aún no lo puedes creer, su primer tráiler ya supera los 200 millones de reproducciones en apenas unos días, dejando atrás a grandes de la industria, como Toy Story 5 o Minions 3.

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¿De qué trata Wildwood?

La nueva película cuenta la historia de Prue McKeel, una niña que se adentra dentro de un bosque misterioso y bastante peligroso para rescatar a su hermano pequeño. Este lugar se llama “Wildwood” y recorrerlo no es nada sencillo, pues está lleno de criaturas extrañas, magia, animales parlantes y una atmósfera oscura muy al estilo de la famosa cinta del mismo estudio, Coraline.

¿Por qué el tráiler se volvió tan viral?

Lo más probable es que su originalidad y la promesa de combinar fantasía, aventura, terror ligero y emociones profundas conquisten a las personas cansadas de refritos, remakes y secuelas. Pues esta cinta es justo eso, una propuesta original que busca traer una nueva y fresca aventura al cine con el estilo que ha convertido a Laika Studios en uno de los favoritos por su belleza y narrativa.

Laika quiere convertir Wildwood en un evento cultural

No todo en la historia del estudio ha sido exitoso, pues después del fracaso comercial de Missing Link, el estudio pasó años replanteando su estrategia. Una vez más, están apostando por una historia emocional, con un bonito mensaje y animación stop-motion de primera. Todo apunta a que Laika quiere competir directamente con los gigantes de la animación.

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