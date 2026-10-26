‘Wildwood’, la película de los creadores de ‘Coraline’, ya tiene calificación en IMDb, ¿de qué trata, por qué vale la pena verla y cuándo se estrena en cines de México?

El Bosque Salvaje: Wildwood, es la promesa de Laika Studios tras 7 años de ausencia para entregarnos su gran regreso a la pantalla grande. De los artistas detrás de Coraline y la Puerta Secreta, Wildwood promete ser una de las historias animadas más conmovedoras de este 2026, y es que antes de que llegue a México la crítica ya la ha coronado como la mejor película del estudio, superando a la ya mencionada Coraline, Paranorman o Kubo.

La película ya tiene calificación en IMDb, teniendo un 8.7 sobre 10, con poco más de 7 mil calificaciones dadas por usuarios de la plataforma. Además se ubica en el tercer puesto de popularidad de películas, quedando solo por debajo de la recién estrenada película de DC, Clayface, y la aclamada por la crítica You Can See Everything, de A24. Cabe resaltar que casi la mitad de las calificaciones a Wildwood, aproximadamente el 43%, la ha calificado con 10 sobre 10.

¿De qué trata El Bosque Salvaje: Wildwood?

Wildwood nos presenta la historia de Prue McKeel, una joven de apenas 12 años de edad quien se adentra al puro estilo de Alicia en el País de las Maravillas en el llamado "Bosque Salvaje", tiene un sólo propósito: rescatar a su hermanito quien habría sido secuestrado por una parvada de cuervos. Prue sabe que no debería pisar el Bosque Salvaje, pues ahí la esperan criaturas que se salen del imaginario común y corriente, y mucha mucha magia. Pero más allá de la magia, Prue se enfrenta a enemigos motivados por el dolor, el duelo, y la ambición, en un recorrido que en inicio podría parecer fantasioso pero no es más que una historia llena de emociones humanas.

¿Por qué vale la pena ver El Bosque Salvaje: Wildwood?

Además del 8.7 que recibió en IMDb, Wildwood obtuvo el sello de Fresh en Rotten Tomatoes, donde tuvo el 99% de calificación. Entre las críticas que ha recibido la película destacan comentarios como:

Impresionante y ambiciosa

Wildwood es un ejemplo brillante del stop motion y de la gente asombrosa que aún lo hace posible

Es un regalo visual absoluto, basado en una historia de vida en el bosque, que se presta a la hermosa animación.

De acuerdo a distintos críticos de películas, El Bosque Salvaje: Wildwood, además de resaltar por su historia y la forma en la que decidieron contarla, se lleva una estrellita extra en tiempos donde la Inteligencia Artificial parece estarse abriendo pasos agigantados en la creación de obras de arte, pues Laika Studios enaltece el trabajo a mano de todas las personas dedicadas a grabar cientos de frames uno por uno para entregarnos lo que mejor sabe hacer la técnica del stop motion, una historia de calidad y visualmente impresionante.

¿Cuándo se estrena El Bosque Salvaje: Wildwood, en cines de México?

El Bosque Salvaje: Wildwood, llega a las salas de cines de México este próximo jueves 29 de octubre, aprovechando perfecto este octubre otoñal en donde queremos disfrutar de historias llenas de esta estética de hojas naranjas y cafés caídas en el suelo, y los árboles pelones de las hojas que perdieron. Su distribución parece abarcar bastantes salas a nivel nacional, así que consulta su cine favorito o más cercano para que asegures tus boletos.

