No bastó con el tráiler final de Avengers: Doomsday, pues la gente ya vivió un nuevo adelanto donde se revelan imágenes de un enfrentamiento que todos quieren ver. El Magneto interpretado por Ian McKellen confronta directamente a Doctor Doom y surge la pregunta de si Victor von Doom puede ser controlado por el poder de alguien que domina o puede interferir en el manejo de los metales. He aquí la respuesta.

¿Qué muestra el adelanto de Avengers con Magneto enfrentando a Doctor Doom?

Aunque algunos prefieren no observar estos adelantos para disfrutar cada detalle en la sala de cine, MARVEL mantiene la expectativa con este tipo de materiales. Y en esta oportunidad, Magneto tiene un momento épico al ser el protagonista de este teaser corto donde enfrenta a Doctor Doom y por un momento le despega la máscara del rostro.

Algunas imágenes de este adelanto liberado son de los tráilers, sin embargo Magneto toma la batuta al hablar de Doom. En su diálogo indica que Victor von Doom es el dolor/sufrimiento y la extinción. Y por un momento ambos personajes tienen un careo que resultó sumamente interesante para los fanáticos.

Pese a que por un momento Dr. Doom se ve vulnerado, recupera su máscara de manera inmediata, utilizando su magia. Y así, se percibe de nueva cuenta un villano completamente en control de la situación y como la gran amenaza de los Avengers, X-Men y héroes diversos que se reunirán para pelear por la supervivencia.

¿Magneto podría dominar a Doctor Doom como lo plantea este adelanto?

Esta información ha sido foro de debate por muchos en las últimas semanas, pues justamente se planteó el panorama con Magneto capaz de dominar una armadura que algunos presumen hecha de titanio y metales diversos. Sin embargo, la gran complicación para uno de los grandes líderes de los X-Men… es la magia que en general protege al villano que promete destruir el Multiverso.

Las especulaciones continúan tras todo lo visto en los contenidos que MARVEL ha publicado desde hace meses, pues se sigue pensando en quiénes se enfrentarán en estas primeras incursiones. Se espera también la aparición de muchos personajes, pero eso poco a poco se revelará… y esto ya que se estrene Avengers: Doomsday.