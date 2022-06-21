10 preguntas rápidas con Ricardo Cadena, Director Técnico de Chivas

En las 10 preguntas rápidas, el técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Ricardo Cadena, se sumó a la dinámica con Carlos Daniel Salgado. Esto fue lo que el entrenador mexicano respondió:

Chivas para mi es...

-El más grande

Estilo de música favorito

-Pop

El campeón del Apertura 2022 será...

-El que mejor futbol despliegue

El que mejor futbol despliegue

¿Guardiola o Mourinho?

-Guardiola

Película o serie favorita

Ricardo Cadena en una palabra

-Compromiso

El bicampeonato de Atlas obliga a...

-A que todos los que tengamos posibilidad de competir busquemos lo nuestro también. Obviamente quitarles esa posibilidad a ellos.

Ganarle al Atlas o ganarle al América

-A los dos

El ídolo de Ricardo Cadena

-En su momento fue Pepe Martínez, un histórico de Chivas.

En Qatar 2022 México llegará hasta...

-Que nos permita disfrutar de ese quinto partido y si es posible, instalarnos en mejor instancia.

Ricardo Cadena será el técnico de Chivas para el Apertura 2022

La directiva del Rebaño Sagrado confirmó que será Cadena quien diriga a Chivas en el inicio del torneo Apertura 2022. El estratega mexicano inició interino desde la fecha 14 del Clausura 2022, en donde derrotó 1-0 a Cruz Azul en la Cancha del Estadio Azteca.