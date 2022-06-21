10 preguntas rápidas con Ricardo Cadena, Director Técnico de Chivas
El entrenador de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Ricardo Cadena, se suma a esta dinámica en donde nos cuenta cuál es su música favorita y quién es su ídolo
En las 10 preguntas rápidas, el técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Ricardo Cadena, se sumó a la dinámica con Carlos Daniel Salgado. Esto fue lo que el entrenador mexicano respondió:
Chivas para mi es...
-El más grande
Estilo de música favorito
-Pop
El campeón del Apertura 2022 será...
-El que mejor futbol despliegue
El que mejor futbol despliegue
¿Guardiola o Mourinho?
-Guardiola
Película o serie favorita
Ricardo Cadena en una palabra
-Compromiso
El bicampeonato de Atlas obliga a...
-A que todos los que tengamos posibilidad de competir busquemos lo nuestro también. Obviamente quitarles esa posibilidad a ellos.
Ganarle al Atlas o ganarle al América
-A los dos
El ídolo de Ricardo Cadena
-En su momento fue Pepe Martínez, un histórico de Chivas.
En Qatar 2022 México llegará hasta...
-Que nos permita disfrutar de ese quinto partido y si es posible, instalarnos en mejor instancia.
Ricardo Cadena será el técnico de Chivas para el Apertura 2022
La directiva del Rebaño Sagrado confirmó que será Cadena quien diriga a Chivas en el inicio del torneo Apertura 2022. El estratega mexicano inició interino desde la fecha 14 del Clausura 2022, en donde derrotó 1-0 a Cruz Azul en la Cancha del Estadio Azteca.