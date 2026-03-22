A 11 años de la muerte de El Hijo del Perro Aguayo: ¿Qué causó su fallecimiento en el ring?

Hace 11 años una noticia surgió desde Tijuana, Baja California cuando se decía que El Hijo del Perro Aguayo había muerto en el ring, lo que tendría incrédulo a toda la afición a la lucha libre, hasta que se confirmó lo peor: a los 35 años Pedro Aguayo Ramírez había avanzado a la Arena Celestial.

Ya pasaron 11 años de ese fatídico accidente en el ring, que en su momento dejó muchas especulaciones, pero el médico especialista en traumatismos deportivos, Mario García quien certificó en ese entonces la muerte de luchador, dio a TV Azteca los detalles exactos del porqué de esa pérdida.

"Lo que yo estoy viendo en ese instante, es que cuando Rey Mysterio le marca las patadas a Pedro, él registra como un movimiento natural de lucha, pero con una variante que es que las piernas se doblan demasiado y le gana el peso hacía atrás, lo que el punto de acción, o le llamamos fulcro queda exactamente a nivel de columna cervical.

Considera que a partir de hoy, por otros antecedentes como la muerte de Oro. Las circunstancias son idénticas", acotó el galeno en el marco del décimo aniversario de su muerte.

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La noche de shock en la que murió Hijo del Perro Aguayo

Hijo del Perro Aguayo murió e 2015 en Tjuana en una lucha en la que enfrentaba a Rey Mysterio en donde otros luchadores estaban involucrados, y fue en plena acción cuando Mysterio conecta esas patadas y Parrito sigue en la contienda, sin embargo no fue por mucho tiempo pues se notó algo extraño.

No fue sino cuando otras patadas mandan a las cuerdas al gladiador para luego recibir un 619, pero fue en ese momento justo cuando todo queda en evidencia de que el luchador "estaba desconectado". Konnan, quien en la actualidad atraviesa por problemas de salud, desesperado trató de reanimarlo pero evidentemente los intentos fallaron.

La atención médica rápidamente se volcó en atender la emergenca y una ambulancia lo trasladó a un nosocomio cercano para tratar de salvarle la vida, pero fue imposible.

Khan, descarta lesiones anteriores y deja la muerte de Hijo del Perro Aguayo como un tema del destino

Khan, quien lo acompañaba en esa noche de terror, explicó también que no tenía una lesión, no estaba arrastrando un problema médico, no fue una lucha altamente exigente y todo ocurrió por un accidente propio de este deporte en el que el destino tenía marcado el 21 de marzo del 2015, como el día de la muerte de ese ídolo del pancracio.