Luchador El Fiscal revela desde el panteón, imágenes nunca antes vistas de su padre Abismo Negro, quien murió hace 17 años

Una de las muertes más sonadas en el mundo de la lucha libre suma un aniversario. Ya son 17 años de que Abismo Negro falleció por ahogamiento en una de las pérdidas más lamentables; su hijo El Fiscal ha lanzado un emotivo mensaje y fotos inéditas que permiten saber más de la persona y el luchador.

Fue el 21 de marzo del 2009 cuando las alertas sonaron en Sinaloa y en el ambiente de la lucha libre, pues Abismo Negro había bajado sorpresivamente del autobús en el que se transportaba reportándose como extraviado y más tarde fue encontrado muerto en un río, cerca del poblado conocido como El Rosario.

Su muerte sigue siendo un misterio por lo que lo llevó a ese momento de locura, pero en lo que no hay duda es que pese a tener una vida corta y una carrera fugaz, fue lo suficiente para marcar la historia del pancracio mexicano por su capacidad técnica, su pasión en el ring, el personaje al cual le dio un aura especial junto al estilo que nadie ha logrado igualar.

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El emotivo mensaje de El Fiscal hacia su padre fallecido hace 17 años

Hoy ya se cumplen 17 años de la partida de un gran luchador, un gran ser humano y un padre maravilloso

Andrés Alejandro Palomeque González

Quien en vida le diera personificación a pequeño samurai, Alex dinamo, furor, winners y Abismo Negro

Hoy gracias a la vida puedo venir a visitarlo en el recinto Memorial lugar donde fueron enterrados sus restos y gracias a Dios y el destino puedo estar luchando en tierras que lo vieran nacer

Estoy contento , feliz y emocionado porque la lucha del día de hoy en comalcalco se la dedicaré a él hasta el cielo

17 años suenan fáciles, pero nadie me enseñó a ser lo que soy y nadie me apoyó para lograr lo que he construido más que mi mamá y mi padre que es un ángel enorme que se que estaría orgulloso de todo lo que he logrado sin tenerlo en vida

A diferencia de otros jrs, yo no soy tengo el respaldo de mi papá y me ha costado ganarme las cosas y el lugar donde estoy ahora mismo

Hoy Abismo Negro VIVE!!!! En mi !!! Y cada que me vean lo verán a él , con mi estilo y carisma y viviendo la vida al máximo como el siempre nos enseñó , vivan la vida sin guardarse nada, que al final nada nos llevaremos, más que los recuerdos

Yo soy “EL FISCAL” orgullo tabasqueño y orgullosamente soy Palomeque