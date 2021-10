Xbox planea comprar más estudios de videojuegos

En los últimos años, Microsoft ha crecido de forma importante para llevar más juegos y experiencias a Xbox.

Desde la compra de los estudios Bethesda y ZeniMax en 2020, Xbox Game Studios sigue apostando por crecer su catálogo de videojuegos, es por eso que Phil Spencer, jefe de Xbox, dejó claras las intenciones de la marca para sumar más equipos de desarrollo para seguir fortaleciendo y ampliando sus opciones de entretenimiento hacia los usuarios.

De cara a la celebración del 20 aniversario, la cual se llevará a cabo el próximo 15 de noviembre con una transmisión especial, comienza a sonar diversos desarrolladores en los que Xbox estaría interesado como Crystal Dynamics, IO Interactive y Avalanche Studios, que si bien los tres desarrolladores ya tienen juegos disponibles en Xbox, Microsoft apostaría por comprar los estudios para tener la exclusividad en sus consolas.

We're celebrating 20 years of Xbox and getting ready for 20 more.



Join us: https://t.co/rCs1ntqIsN pic.twitter.com/TwlLUrvhnP — Xbox (@Xbox) October 19, 2021

“Siempre estamos buscando gente que pensamos sería un buen partido y equipos que encajarían bien con nuestra estrategia, así que definitivamente no hemos terminado”, mencionó Phil Spencer.

Juegos de Crystal Dynamics en Xbox

Marvel’s Avengers, Shadow of the Tomb Raider, Rise of Tomb Raider, Tomb Raider Definitive Edition.



Juegos de IO Interactive en Xbox

Hitman, Hitman 2, Hitman 3, Hitman: Absolution.

Juegos de Avalanche Studios en Xbox

Contraband, Generation Zero, Rage 2, Just Cause 4, The Hunter: Call of the Wild.

A espera de la confirmación sobre la compra de Xbox Game Studios, Microsoft llevará a cabo el evento del 20 aniversario de Xbox, en el cual, no se darán noticias o anuncios sobre nuevos juegos y colaboraciones. Se tratará de un streaming especial del que próximamente darán más detalles.

“Los invitamos a unirse a nosotros el 15 de noviembre para celebrar el 20º aniversario de Xbox y Halo con una divertida transmisión para los fanáticos de todo el mundo. Si bien no anunciaremos ningún juego nuevo, ésta transmisión de aniversario será una mirada especial a los 20 años de Xbox. Pronto compartiremos más detalles, así que estén atentos”, escribió el director de Xbox Game Studios, Matt Booty.

