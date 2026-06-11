Los 12 jugadores de Qatar 2022 que volverán con México para el Mundial 2026

Este día se llevará a cabo el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma en donde la Selección Mexicana enfrentará al combinado de Sudáfrica dentro del Grupo A. Ante ello, vale conocer a los 12 jugadores que estuvieron en Qatar y que, ahora, tendrán una nueva oportunidad.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

En total, son 12 los futbolistas que estuvieron hace cuatro años en el evento mundialista y que, ahora, vuelven con energías recargadas a fin de llevar a la Selección Mexicana a lo más alto de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por tal motivo, aquí conocerás quiénes son.

¿Qué jugadores estuvieron en Qatar y ahora repiten en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El primer jugador que repite en la Selección Mexicana es Guillermo Ochoa, quien con ello se convertirá en uno de los tres futbolistas que estarán en seis mundiales en la historia de este deporte. Junto a él, los defensas centrales titulares, Johan Vásquez y César Montes, también tendrán una nueva oportunidad.

Te puede interesar: El jugador que rechazó Inglaterra para jugar con Escocia

Te puede interesar: MLB 2026: ¿Qué juegos se disputaron el pasado 1 de junio?

Los laterales Jorge Sánchez y Jesús Gallardo estarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuatro años después de lo vivido en Qatar, un hecho similar a lo que ocurre con Orbelin Pineda y Edson Álvarez, quien hasta el momento se desconoce si será titular con la Selección Mexicana.

Luis Chávez y Luis Romo también vuelven a un Mundial después de lo que ocurrió en la edición pasada, mismos que serán acompañados por Roberto Alvarado de Chivas y Alexis Vega del Toluca. Finalmente, el último elemento que volverá a hacer su aparición como ocurrió hace cuatro años es Raúl Alonso Jiménez.

¿Qué jugadores que repiten Mundial serán titulares ante Sudáfrica?

De los 12 jugadores antes mencionados, destacan algunos que seguramente partirán como titulares en el duelo entre la Selección Mexicana y Sudáfrica. Y es que, después de lo visto en los últimos duelos de preparación, todo haría indicar que elementos como Montes, Vásquez, Gallardo, Alvarado y Jiménez partirían desde el silbatazo inicial.