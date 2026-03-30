Juegos Olímpicos: Los 2 DEPORTES en los que México podría asegurar cupo en Los Ángeles 2028

Estamos a prácticamente tres años para que se lleve a cabo uno de los eventos deportivos más interesantes y esperados de la última década. Los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 están a la vuelta de la esquina, motivo por el cual aquí conocerás dos deportes en los que México podría lograr su cupo más pronto que tarde.

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Consciente de lo complicado que es asegurar un pase para una justa de tal magnitud, cabe mencionar que la Delegación de México tiene pie y medio en estos dos deportes, mismos que podrían traer consigo alguna medalla en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 al ser de conjunto.

¿En qué deportes México ya casi asegura su cupo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028?

El primer deporte en el que México tiene prácticamente un cupo asegurado es en el Flag Football, también conocido como Tocho Bandera. Aquí, la Selección Femenil se ha consolidado como una de las tres más importantes a nivel mundial, y si se considera que Estados Unidos tiene su pase directo, entonces las dos mejores del Campeonato Mundial (del 13 al 16 de agosto) clasificarán a LA2028.

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El otro deporte en donde México podría clasificar pronto a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 es el futbol, mismo en donde el cuadro nacional podría lograr su objetivo en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf (del 25 de julio al 9 de agosto), el cual le dará un boleto al cuadro campeón y en donde el conjunto azteca luce como favorito considerando que Estados Unidos ya tiene un pase al evento.

Cabe recordar que el Flag Football hará su debut en los Juegos Olímpicos 2028, lo cual sugiere una amplia posibilidad de medalla para la Delegación Mexicana. En cuanto al futbol, el cuadro nacional tiene un interesante palmarés al sumar un oro en 2012, así como un bronce en 2021.

¿Cuándo inician los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028?

Los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 comenzarán el 14 de julio para terminar el 30 del mismo mes. Un aspecto interesante es que, por primera vez en la historia de esta justa, las actividades comenzarán cuatro días antes de la inauguración a través de nueve disciplinas, entre ellas el Tocho Bandera y el Futbol.