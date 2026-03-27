Hijo de Efraín Juárez se corona con Pumas; a este club vencieron en la final

El fin de semana pasado no pudo ser mejor para el entorno familiar de Efraín Juárez. Y es que, además de conquistar el Clásico Capitalino luego de la victoria de Pumas sobre América prácticamente de último minuto, su hijo también se coronó campeón en instancias infantiles.

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El hijo de Efraín Juárez se ha vuelto tendencia en redes sociales desde que el propio entrenador lo mencionó hace algunas semanas en conferencia de prensa. Ahora, el menor de edad logró un objetivo claro, el cual fue ganar un título en categorías menores como jugador de Pumas.

¿Cómo fue el triunfo del hijo de Efraín Juárez en Pumas?

Fue el domingo pasado cuando la categoría Sub-10 de los Pumas disputó la final de la Copa Bears, misma en donde lograron imponerse a la escuadras de Gineses por un marcador final de 1-0. Cabe decir que, en este plantel, se encuentran los hijos de Efraín Juárez y Adalberto Carrasquilla.

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El hijo del entrenador auriazul portó la casaca número 54, mientras que el heredero del panameño lo hizo con el jersey 56. Así, ambos fueron una pieza fundamental para que los Pumas se alzaran con el triunfo y posterior campeonato en las instalaciones del Colegio Cedros International School.

Vale decir que la Copa Bears suele reuniones a las mejores academias y colegios de México, por lo que el triunfo de Pumas y, más precisamente, el hijo de Efraín Juárez, apunta a un nuevo éxito familiar de un entrenador que ha hecho de su club uno de los más importantes de la temporada actual.

¿A qué equipos enfrentará Pumas en este cierre del torneo Clausura 2026?

Después de obtener el triunfo en el Clásico Nacional, Pumas viajará a la perla tapatía para enfrentar a Chivas el domingo 5 de abril. Posteriormente, los universitarios enfrentarán el cierre de temporada ante escuadras como Mazatlán, San Luis, Juárez y Pachuca.