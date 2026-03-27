Así era la vida del Canelo Álvarez antes de ser MILLONARIO gracias al boxeo

Saúl, el Canelo Álvarez, se ha convertido en uno de los boxeadores más importantes y millonarios de la actualidad gracias a los jugosos contratos que ha logrado en cada combate que ha tenido en la última década, lo cual le permite tener una vida llena de lujos.

Saúl Álvarez entrevista al boxeador Canelo | Box Azteca

Esta situación ha hecho que el Canelo Álvarez tenga la oportunidad de multiplicar su fortuna gracias a los negocios que tiene fuera del boxeo, convirtiéndolo en uno de los empresarios más exitosos allegados al deporte. Ahora bien, ¿te has preguntado cómo era la vida de Saúl antes de ser millonario?

¿Cómo era la vida del Canelo Álvarez antes de ser millonario?

Lo primero a tener en cuenta es que el Canelo Álvarez nació y creció en Juanacatlán, Jalisco. Su infancia se destacó por ser humilde a través de distintas carencias económicas, mismas que lo obligaron a vender paletas en los camiones para llevar un poco de dinero a su hogar.

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Todo inició a los 5 años y, desde aquel momento, Saúl se dedicó a vender paletas, aguas frescas y demás productos. Cinco años después, a los 10, su hermano Rigoberto le regaló sus primeros guantes de box y ahí fue cuando todo cambió para él y el resto de su familia.

Mientras entrenaba Saúl seguía vendiendo paletas, por lo que su primera carrera profesional se dio a los 14 años sumando un pago de 400 pesos según El Heraldo Deportes. A partir de ahí, las cosas mejoraron no solo en su entorno deportivo, sino también en su vida diaria y en las carencias que, poco a poco, fueron desapareciendo.

¿Cuándo será el próximo combate del Canelo Álvarez?

Fue hace unos días cuando Eddy Reynoso, amigo y entrenador del Canelo Álvarez, confirmó que su próximo combate se mantiene en la fecha estipulada previamente; es decir, el próximo 12 de septiembre en Arabia Saudita. Hasta el momento se desconoce su rival, aunque todo haría indicar que sería alguien de un nivel mayúsculo de la misma forma que el mexicano.