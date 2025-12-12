Los 2 jugadores del Club América que fueron humillados en Coapa y hoy saldrían del equipo
Estos futbolistas se irían de las Águilas en este mercado, por la falta de minutos que tuvieron en el Apertura
El América ya empezó a moverse en el mercado invernal, con el claro objetivo de competir por el Clausura 2026. Más allá de los nuevos nombres que podrían arribar a Coapa próximamente , el club también puso el foco en las salidas, un punto clave para permitir que André Jardine forme un equipo más competitivo que pueda ser candidato al título.
En ese proceso, dos jugadores quedaron expuestos debido a la nula participación que tuvieron durante el Apertura 2025: Néstor Araújo y Santiago Naveda. A pesar de entrenar bajo la misma dinámica que el resto del plantel, la falta de minutos evidencia la poca confianza de Jardine en ellos.
El presente de Araújo y Naveda en el América
En defensa, Araujo pasó de ser un refuerzo importante a perder su lugar en el primer equipo. Sus reiterados problemas físicos y la irregularidad provocaron que el exjugador del Celta de Vigo quedara sin oportunidades. En todo el torneo, no disputó un solo minuto oficial, por lo que sus días como jugador azulcrema podrían estar cerca de acabar.
Por su parte, Naveda, quien en algún momento fue considerado una de las grandes apuestas juveniles de las Águilas, tampoco logró recuperar el terreno perdido. El mediocampista se mantuvo como una opción secundaria. Su ausencia constante en las convocatorias lo coloca entre los candidatos naturales a abandonar el equipo.
Aunque ambos perfiles parecen destinados a cambiar de aires, existe un factor que frenó su salida en meses anteriores: los dos tienen contrato vigente hasta el verano de 2026. Esto significa que cualquier club interesado deberá negociar un traspaso con América, algo que atrasó los movimientos.
Según datos de Transfermarkt, Araujo tiene un valor de mercado de aproximadamente 500 mil euros, mientras que Naveda cuesta alrededor de €800,000. Será cuestión de tiempo para ver cuáles serán sus próximos destinos.