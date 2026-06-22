Estas son las 3 cosas que se juega México en su duelo ante Chequia en el Mundial 2026

La Selección Nacional de México obtuvo su segundo triunfo en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de vencer al combinado de Corea del Sur en la cancha del Akron por 1-0. El gol de la victoria fue producto de Luis Romo, quien con ello marcó su primer tanto en la historia de los Mundiales.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Esta situación permite que México llegue al tercer partido ante Chequia no solo como el líder absoluto del Grupo A en la Copa Mundial de la FIFA 2026, sino que también ayuda a que Javier Aguirre pueda “disputar” tres cosas más con el liderato de su sector ya asegurado.

¿Qué cosas se juega México en su duelo ante Chequia?

Terminar con 3 victorias la fase de grupos: Históricamente, México nunca ha logrado terminar con victoria sus primeros tres partidos en la historia de los Mundiales. Sus mejores marcas hasta ahora son en 1970, 1986, 2002 y 2014, cuando terminó con 7 de 9 unidades.

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Analizar a distintos jugadores bajo ciertos escenarios: Con el liderato ya asegurado, Javier Aguirre puede realizar modificaciones para probar escenarios distintos bajo ciertos jugadores, esto con miras a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con el liderato ya asegurado, Javier Aguirre puede realizar modificaciones para probar escenarios distintos bajo ciertos jugadores, esto con miras a la siguiente ronda de la Titularidad de Guillermo Ochoa: Luce probable que, para el duelo entre México y Chequia, el entrenador le brinde la oportunidad a Guillermo Ochoa para que sea el cancerbero titular y, con ello, se despida dignamente de la Selección antes de su retiro de las canchas.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el México vs Chequia?

México y República Checa se verán las caras como parte de la Jornada 3 de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dentro del sector A. El partido está programado para este viernes en la cancha del Estadio Ciudad de México a las 19:00 horas, y podrás disfrutarlo a través de Azteca 7.