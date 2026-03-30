3 datos que seguramente NO SABÍAS de Isaac del Toro, figura del ciclismo mundial

Isaac del Toro está convertido, junto a Checo Pérez y Saúl Álvarez, en uno de los deportistas mexicanos más importantes y trascendentes que existen en la actualidad. Ante esta situación, no está de más que conozcas tres datos que seguramente no sabías de “Del Torito”.

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Nacido en Ensenada, Isaac del Toro ha tenido una evolución superlativa en el último año, pues pasó de estar muy lejos de la cima mundial a, ahora mismo, pelear de tú a tú con los mejores ciclistas del mundo con apenas 22 años de edad. ¿Cuáles son las curiosidades que no sabías de él?

3 datos que no sabías de Isaac del Toro

De estar fuera de los 40 mejores a ser el segundo del mundo: La evolución de Isaac del Toro ha sido realmente significativa, pues el mexicano pasó de iniciar el 2025 fuera de los mejores 40 ciclistas del mundo de acuerdo con el ranking UCI, a hoy por hoy ser el segundo mejor por debajo de Tadej Pogacar.

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Origen humilde y sencillez al por mayor : Su llegada a la bicicleta inició como un pasatiempo y bajo una bici prestada pues contaba con un origen humilde. Hoy, también destaca por su sencillez y la forma en cómo comparte momentos familiares en redes.

: Su llegada a la bicicleta inició como un pasatiempo y bajo una bici prestada pues contaba con un origen humilde. Hoy, también destaca por su sencillez y la forma en cómo comparte momentos familiares en redes. Su versatilidad como ciclista: Además de ser escalador, Isaac del Toro ha demostrado ser competente en pruebas contrarreloj, jornadas largas de trabajo y media montaña, lo cual ha ayudado a que sume 26 triunfos con apenas 22 años de edad.

¿Regresa la Vuelta a México por “culpa” de Isaac del Toro?

En días pasados se habló de la posibilidad de que la Vuelta a México regrese al calendario para el año 2027 gracias al impacto que Isaac del Toro ha tenido en este deporte dentro del país. En ese sentido, vale mencionar que, hasta el momento, no existe un anuncio oficial al respecto.