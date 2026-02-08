3 deportes donde México es potencia a nivel mundial

Hablar de México como potencia mundial en deportes implica mirar más allá de un solo escenario o disciplina. A lo largo de su historia, el país ha sabido construir momentos de gloria gracias a atletas que colocaron la bandera tricolor en lo más alto del podio.

La clave para Estados Unidos en la Copa Mundial de la FIFA | TV AZTECA DEPORTES

Desde gestas históricas como el oro de Soraya Jiménez en Sídney 2000, la inolvidable victoria de Felipe 'Tibio' Muñoz en los Juegos Olímpicos de 1968, hasta las consagraciones de figuras contemporáneas en disciplinas individuales... México ha demostrado fortaleza deportiva en varias disciplinas.

Los 3 deportes donde México es potencia en el mundo

Boxeo

El país ha sido cuna de campeones legendarios como Julio César Chávez, Salvador Sánchez, Juan Manuel Márquez, Erik Morales, Marco Antonio Barrera, 'Canelo' Álvarez, Rubén Olivares, Ricardo 'Finito' López, Lupe Pintor, entre muchos otros. La tradición pugilística mexicana es respetada internacionalmente por su estilo aguerrido, técnico y combativo.

Taekwondo

María del Rosario Espinoza se convirtió en una de las máximas referentes al conseguir medallas en 3 Juegos Olímpicos consecutivos, mientras que otros atletas consolidaron a México como una de las naciones más competitivas del mundo en esta disciplina.

Clavados

Nombres como Fernando Platas, Paola Espinosa, Rommel Pacheco, Alejandra Orozco y Germán Sánchez colocaron a México de manera constante en finales olímpicas y mundiales, convirtiendo a este deporte en una de las principales fuentes de medallas para el país.

Otros deportes con figuras destacadas de México que han hecho historia a nivel mundial

Más allá de estas 3 disciplinas, México ha tenido exponentes de élite en otros deportes. En halterofilia, Soraya Jiménez marcó un antes y un después con su oro olímpico. En natación, Felipe 'Tibio' Muñoz sigue siendo una figura histórica al lograr la única medalla dorada del país en esta disciplina hasta la fecha.

También destacan los logros en marcha atlética con nombres como Ernesto Canto, Raúl González, Carlos Mercenario, Bernardo Segura, Noé Hernández y, en años recientes, Guadalupe González y Alegna González. En tiro deportivo, Alejandra Zavala brilló a nivel internacional, mientras que en tiro con arco, figuras como Mariana Avitia, Aída Román, Alejandra Valencia y Juan René Serrano alcanzaron el máximo nivel en Londres 2012.