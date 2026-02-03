El FUTBOL olímpico FUERA de Los Ángeles: las seis ciudades que VIVIRÁN LA2028

La cuenta regresiva hacia Los Ángeles 2028 entra en una nueva fase y el futbol olímpico comienza a tomar forma concreta. A poco más de dos años para que la llama se encienda, la organización de LA28 confirmó oficialmente las sedes del torneo de futbol, una decisión estratégica que va mucho más allá de lo deportivo y que apunta directamente al crecimiento del soccer en Estados Unidos.

Durante una conferencia previa a los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina, el director ejecutivo de LA28, Reynold Hoover, anunció que el torneo de fútbol se disputará en seis ciudades del país, replicando el modelo exitoso que permite distribuir partidos, logística y derrama económica en distintos mercados clave.

Las ciudades confirmadas son Los Ángeles, Nueva York, Columbus, Nashville, St. Louis, San Diego y San José, una selección que mezcla tradición futbolera, expansión de la MLS y estadios de primer nivel.

¿Por qué LA28 eligió estas ciudades para el fútbol olímpico?

La elección no es casual. Todas las sedes cuentan con infraestructura moderna, estadios utilizados por clubes de la Major League Soccer y mercados donde el futbol ha crecido de forma sostenida, especialmente entre la comunidad latina.

Además, estas ciudades permiten reducir traslados largos, facilitar la logística de selecciones y aprovechar una base de aficionados ya consolidada. En términos prácticos, LA28 busca que el fútbol sea uno de los deportes con mayor impacto mediático y asistencia durante los Juegos.

San Diego y San José, por ejemplo, representan el nuevo impulso del soccer en California, mientras que Columbus, Nashville y St. Louis reflejan el crecimiento del fútbol en el corazón del país. Nueva York, por su parte, aporta alcance global y proyección internacional.

We're passing the ball to six stadiums around the U.S. to round out the LA28 Olympic Football (Soccer) Tournaments!



Stadiums in New York, Columbus, Nashville, St. Louis, San José and San Diego will host group stage and knockout matches of the 2028 Olympic Football (Soccer)… pic.twitter.com/lRqv6zMoMQ — LA28 (@LA28) February 3, 2026

El Rose Bowl, listo para escribir historia otra vez

Uno de los anuncios más simbólicos es que el Rose Bowl de Pasadena será la sede de las instancias decisivas del torneo, incluida la final. Un estadio cargado de historia que ya fue protagonista en el Mundial de 1994 y que ahora volverá a ser epicentro del fútbol internacional.

De acuerdo con reportes de AP News, LA28 apostará por “estadios de primera calidad de la MLS” para las rondas previas, reforzando la idea de que el soccer profesional estadounidense es parte central del proyecto olímpico.

Más allá del calendario y los cruces, la confirmación de sedes deja claro el mensaje: Estados Unidos quiere mostrar al mundo su nueva identidad futbolera, con estadios llenos, ciudades comprometidas y una base de aficionados diversa y apasionada.