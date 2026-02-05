Nació en México, tiene nacionalidad alemana y se formó en el Atlético de Madrid

Nació en México y tiene nacionalidad alemana. Su primer contacto con el fútbol fue en Coapa, donde nació el sueño. Del nido pasó a formarse en la cantera de uno de los mejores clubes del mundo: el Atlético de Madrid.

Derek Septién coincidió con la cuna dorada de los colchoneros, aprendiendo de estrellas como Antoine Griezmann, todo bajo la filosofía de Diego "El Cholo" Simeone.

"Me llevo muy bien con Joao Félix, en los entrenamientos estaba con ellos, con Griezmann, con José María Giménez, que es un tanque. Al final era muy complicado. Aprendes mucho de ellos porque son jugadores de élite que juegan al mejor nivel de fútbol", dijo el mexicano en entrevista para Azteca Deportes .

Regreso al país que lo vio crecer

El camino continúa y España vuelve a abrirle otra puerta. Cádiz, una ciudad bañada por el sol y el mar, una afición que vive el fútbol con el corazón.

"La semana pasada estuve en Cádiz, negociando el contrato. Me trataron muy bien, la afición es increíble, es de las mejores de las que he visto en mi vida en el futbol y tienen mucha historia. Yo creo que la gente es súper amigable, apoyan al mexicano. Por ejemplo, varias personas me han escrito en redes sociales, gente del Cádiz: ‘Venga, a partir de ahora le voy a México por ti. Mandan un saludo, ¡viva México!’", expresó Derek.

Y como todo goleador, Derek no camina solo; cuenta con el respaldo de uno de sus grandes amigos en el fútbol, otro delantero azteca: Santiago Giménez.

"Lo conozco desde que él estaba en fuerzas básicas de Cruz Azul. Yo coincidía con él en América, como rivales, me saca unos cuantos años, pero bueno, siempre hemos coincidido y nos hemos llevado bien. He ido a clases y entrenar y he visto gente con la camisa del América. Digo ‘wow’, como que es algo muy bueno, cada vez se está pegando más aquí en Europa. Siempre los voy a tener en mi corazón; al final es un equipo que siempre lo he seguido desde que nací", sentenció el talento nacional.

