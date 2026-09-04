3 ejercicios para tener un ABDOMEN de acero como Cristiano Ronaldo

Una de las razones por las cuales Cristiano Ronaldo se mantiene en la élite del futbol mundial deriva del espectacular físico que tiene con más de 41 años de edad, hecho que permite que pueda desempeñar actividades que cualquier otra persona a su edad no podría.

OFICIAL: Cristiano Ronaldo participará en Artes Marciales Mixtas

Dentro del increíble físico que el astro portugués tiene, una de las partes de su cuerpo que más destaca es su abdomen, mismo que mantiene de forma espectacular no solo por la dieta que tiene, sino también por la increíble rutina de ejercicios que maneja. Ahora bien, ¿cómo tener cuadritos de acero como Cristiano Ronaldo?

3 ejercicios para tener el abdomen de acero como Cristiano Ronaldo

Elevaciones de Piernas: Cristiano Ronaldo ha demostrado que tener un abdomen de acero es posible a través de este ejercicio, mismo que consta de acostarse boca arriba con las manos estiradas a los lados o, bien, debajo de los glúteos. Posteriormente, la persona tendrá que elevar las piernas juntas de forma lenta a fin de formar un ángulo cercano a los 90 grados.

ha demostrado que tener un abdomen de acero es posible a través de este ejercicio, mismo que consta de acostarse boca arriba con las manos estiradas a los lados o, bien, debajo de los glúteos. Posteriormente, la persona tendrá que elevar las piernas juntas de forma lenta a fin de formar un ángulo cercano a los 90 grados. Plancha Frontal: En este ejercicio es fundamental apoyar los antebrazos y las puntas del piel en el suelo. Una vez hecho esto, se debe mantener el cuerpo en línea recta y contraer el abdomen con fuerza a través de una serie de tres ejercicios de alrededor de 30 segundos cada uno.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Giros Rusos: Para tener un abdomen como el de Cristiano Ronaldo resulta conveniente sentarse en el suelo, inclinar el torso hacia atrás con la espalda recta y elevar los pies. Posteriormente, tendrás que rotar el tronco y hacer tres series de 20 movimientos; es decir, diez por cada lado.

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en la actualidad?

En estos momentos Cristiano Ronaldo cuenta con 978 dianas a nivel profesional, contando sus goles tanto en clubes como en la Selección de Portugal. Con ello, al astro lusitano le restan únicamente 23 anotaciones para romper la marca de los 1,000 goles en el terreno de más grande nivel.