3 ejercicios para tener las piernas de Hulk, figura de la Selección de Brasil

Givanildo Vieira de Sousa, nombre de pila de Hulk, es un jugador brasileño que se ha destacado por la cantidad de anotaciones que ha realizado como profesional, así como por el imponente físico que tiene a pesar de ya tener más de 40 años de edad.

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Considerado uno de los jugadores más fuertes del futbol mundial junto a Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski, la realidad es que Hulk siempre se ha caracterizado por su imponente potencia al momento de sus tiros, y esto deriva de la gran masa muscular que tiene, sobre todo, en el apartado de sus piernas.

3 ejercicios para tener las piernas de Hulk

Sentadilla con barra : Si quieres tener unas piernas parecidas a las de Hulk , entonces este ejercicio es fundamental dado que ayuda no solo a los cuadríceps, sino también a los aductores y a la zona de los glúteos, pues moviliza una gran cantidad de masa muscular en cada movimiento.

: Si quieres tener unas piernas parecidas a las de , entonces este ejercicio es fundamental dado que ayuda no solo a los cuadríceps, sino también a los aductores y a la zona de los glúteos, pues moviliza una gran cantidad de masa muscular en cada movimiento. Desplantes: Este movimiento ayuda a corregir los desequilibrios musculares mientras mejora la estabilidad de las rodillas, esto a través de un estímulo profundo en donde las piernas mejoran considerablemente no solo su fuerza, sino también la musculatura en la zona delantera.

Obrigado Deus Por Tudo e Gratidão

. 🙏🏼💪🏾💕🐔🤍🖤✔️ pic.twitter.com/rkdgAIK3Xk — Givanildo Vieira de Sousa (@Hulkparaiba07) February 21, 2022

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Peso muerto: Este ejercicio tiene como principal característica enfocarse en la cadena posterior a través de la estiración de los femorales, un hecho que ayuda a que las piernas tengan el grosor en su apartado trasero, cualidad que hace de Hulk uno de los más musculosos en este rubro.

¿En cuántos equipos ha estado Hulk a lo largo de su carrera?

El nacido en Brasil ha tenido la fortuna de representar a varios equipos tanto de su país natal como del viejo continente, entre los que destacan cuadros como el Vitoria, Kawasaki, Konsalode, Tokio, Porto, Zenit y Shanghai. En general, el carioca presume de más de 400 goles como profesional.