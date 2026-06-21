3 figuras que llegaron a Pumas y fracasaron; así salieron del club

Pumas atraviesa por uno de los momentos más interesantes de los últimos años, pues pese a la despedida de Efraín Juárez el club considera que tiene lo necesario para fraguar un proyecto lo suficientemente estable para pelear por el título del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

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Parte de ello deriva del gran nivel que muchos de sus jugadores presentaron en la temporada anterior, situación que, sin embargo, no es una constante en El Pedregal. Por tal motivo, en los próximos párrafos conocerás a las estrellas que llegaron a Pumas pero que, tristemente para su causa, fracasaron.

3 estrellas que llegaron a Pumas y decepcionaron

Dani Alves : Llegó a Pumas como el segundo jugador con más títulos en la historia y, tras 11 juegos, salió del club luego de una fuerte polémica después de la Copa Mundial de Qatar 2022, misma en donde fue denunciado por presunta agresión sexual en Barcelona, España.

: Llegó a como el segundo jugador con más títulos en la historia y, tras 11 juegos, salió del club luego de una fuerte polémica después de la Copa Mundial de Qatar 2022, misma en donde fue denunciado por presunta agresión sexual en Barcelona, España. Aaron Ramsey: Una lesión muscular, así como la tristeza por haber perdido a su perro, fueron las causas por las cuales Aaron Ramsey rescindió su contrato con Pumas pese a haber llegado a El Pedregal solo unos meses antes. El galés solo jugó 235 minutos y se hizo presente en el marcador en una ocasión.

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Bernd Schuster: Pocos lo recuerdan, pero el alemán llegó a Pumas en 1996 con un cartel espectacular tras el paso que tuvo en el Real Madrid y el Barcelona. No obstante, solo disputó nueve partidos antes de confirmar su retiro como futbolista profesional.

¿Cuándo fue la última vez que Pumas se consagró campeón de la Liga BBVA MX?

La última vez que Pumas logró el título de la Liga BBVA MX fue hace más de 15 años, más precisamente en el torneo Clausura 2011. Aquí, el equipo del Pedregal venció en la gran final al Monarcas Morelia, equipo que contaba con Joel Huiqui en el campo, técnico que tomó venganza hace unas semanas como entrenador de Cruz Azul.