¡PARTIDAZO EN EL VOLCÁN! Tigres y Toluca protagonizan un PRIMER TIEMPO DE LOCURA
¡QUÉ PRIMER TIEMPO EN EL VOLCÁN! Tigres y Toluca protagonizan un duelo lleno de emociones. Brunetta, Memote Martínez y Paulinho se hacen presentes en el marcador. ¡Revive los goles y las mejores jugadas de los primeros 45 minutos! 🔥⚽
¡TIGRES VS TOLUCA | RESUMEN DEL MEDIO TIEMPO Y GOLES! Revive las mejores jugadas, anotaciones y momentos más emocionantes del primer tiempo del partido correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX.