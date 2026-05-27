Las 3 joyas de Chivas que valen una millonada; así podrían explotar en el Apertura 2026

Chivas se prepara para lo que será la siguiente temporada, misma en donde finalmente esperan consagrarse con el título después de un par de torneos en donde se han quedado a la orilla del campeonato de la mano del argentino Gabriel Milito, quien llegó a rejuvenecer a la institución tapatía.

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Una de las razones por las cuales Chivas saldrá como uno de los favoritos en el Apertura 2026 deriva del gran plantel con el que cuenta. Y, entre estos, destacan tres joyas que han dado mucho de qué hablar y que, en esencia, valen millones y millones de dólares. ¿De quiénes hablamos?

¿Cuáles son las joyas de Chivas que valen millones de dólares?

Brian Gutiérrez: De acuerdo con información de Transfermarkt, el nacido en Estados Unidos cuenta con un valor de ocho millones de euros no solo por lo que ha hecho en Chivas, sino por la participación que ha tenido en la Selección Mexicana durante los últimos meses.

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Bryan González : La Cotorra González cuenta con un valor de 7.5 millones de euros y esto se debe, en gran medida, al espectacular año que ha tenido como jugador de Chivas , por lo que se espera que sea material de Selección de cara al próximo torneo mundialista 2030.

: La Cotorra González cuenta con un valor de 7.5 millones de euros y esto se debe, en gran medida, al espectacular año que ha tenido como jugador de , por lo que se espera que sea material de Selección de cara al próximo torneo mundialista 2030. Armando González: La corona principal es la Hormiga, quien cuenta con un valor estimado de 15 millones de euros y que, además, sumó 24 goles en los últimos dos torneos de Chivas, por lo que es el hombre gol del club y uno de los jugadores del momento rumbo al próximo Mundial 2026.

¿Qué joyas podrían dejar a Chivas para el próximo torneo?

No todo es miel sobre hojuelas para el Rebaño Sagrado, pues si tanto Brian Gutiérrez como Armando González tienen una buena participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, no se descarta que ambos elementos den el salto a Europa en este mismo mercado de fichajes.