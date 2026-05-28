3 lugares en CDMX en donde puedes comer y disfrutar de tus videojuegos favoritos

Los videojuegos han tenido un auge realmente interesante al interior de la República Mexicana en los últimos años gracias a la cantidad de títulos que han surgido, así como a las distintas alternativas en cuanto a consolas se refiere que estos amantes del mundo gamer tienen en la actualidad.

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Desafortunadamente, no todos los usuarios cuentan con consolas de videojuegos al interior de sus hogares, por lo que deben optar por otras alternativas para disfrutar de sus títulos favoritos. Ante ello, aquí conocerás tres lugares en la CDMX en donde puedes jugar en compañía de tus amigos.

Los mejores lugares en la CDMX en donde puedes jugar videojuegos

Friki Plaza: Imposible no iniciar con este lugar toda vez que es uno de los más icónicos de la CDMX. Ubicado a unos metros del Palacio de Bellas Artes, la Friki Plaza es un espacio en donde no solo puedes jugar en tus consolas favoritas, sino en donde también puedes comprar distintos productos de anime.

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Gamer Score: Este lugar se encuentra en Insurgentes Sur 1862 y, desde hace un tiempo, se ha convertido en el espacio perfecto para los amantes de los videojuegos , mismos que podrán disfrutar de sus títulos favoritos mientras degustan sus platillos favoritos.

Este lugar se encuentra en Insurgentes Sur 1862 y, desde hace un tiempo, se ha convertido en el espacio perfecto para los amantes de los , mismos que podrán disfrutar de sus títulos favoritos mientras degustan sus platillos favoritos. Taco Game: En la Narvarte Poniente, Benito Juárez, se ubica este lugar que tiene un ambiente completamente familiar y en el que, mientras disfrutas de tus sagrados alimentos, puedes disfrutar de una partida de tu juego favorito. Además, aquí encontrarás platillos como molletes, hamburguesas, burritos y más.

¿Cuál es el videojuego más esperado para este año?

Sin duda, el videojuego más esperado por gran parte de la comunidad gamer es el Grand Theft Auto VI, mismo que se lanzará oficialmente el próximo 19 de noviembre en México y el resto del mundo. Se sabe, además, que su costo rondará entre los 60 y los 80 dólares.