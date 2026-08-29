Los 3 “mandamientos” que cambiaron la historia de Cruz Azul con la llegada de Huiqui

Cruz Azul se ha convertido en uno de los equipos más importantes de la última década en México al sumar dos títulos de Liga, así como otros trofeos internacionales como la Campeones Cup y la Concachampions, misma que llegó a lo largo del año pasado.

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Sin embargo, la realidad es que el equipo tuvo un cambio de chip desde la llegada de Joel Huiqui, quien en menos de 10 partidos alzó dos títulos con Cruz Azul siendo estos el torneo Clausura 2026 ante Pumas y el Campeón de Campeones frente a Toluca. Ahora bien, ¿cuáles son los “mandamientos” del técnico mexicano?

Los 3 mandamientos de Joel Huiqui a su llegada a Cruz Azul

Equilibrio emocional: Uno de los cambios principales que Joel Huiqui tuvo a su llegada a Cruz Azul fue llenar de equilibrio mental a la plantilla celeste, misma a la que tomó con un déficit de no haber ganado en los últimos diez partidos de la mano del argentino Nicolás Larcamón.

Increíble el ambiente que se vivió anoche en el Sports Illustrated Stadium. 😍



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Pequeños cambios en el XI inicial: Joel Huiqui modificó un poco su parado táctico respecto a Larcamón, y fue aquí en donde elementos como Omar Campos y Rodolfo Rotondi regresaron a sus posiciones base, lo cual generó que el equipo tuviera una comunión más grande en el campo.

Joel Huiqui modificó un poco su parado táctico respecto a Larcamón, y fue aquí en donde elementos como Omar Campos y Rodolfo Rotondi regresaron a sus posiciones base, lo cual generó que el equipo tuviera una comunión más grande en el campo. Cambió el estado de ánimo del vestidor: A través de la paciencia, el orden táctico y el cambio emocional ya establecido anteriormente, Joel Huiqui ayudó a que la comunión en Cruz Azul fuera más grande, lo cual benefició la llegada de títulos a La Noria con él como eje del proyecto.

¿Cuántos títulos oficiales puede tener Cruz Azul al término del 2026?

En estos momentos, Cruz Azul es el segundo equipo con más títulos oficiales de México al sumar un total de 28. No obstante, la Máquina podría acumular 30 al cierre del año si es que obtiene la Campeones Cup ante Inter Miami y gana el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

