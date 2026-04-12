Estos son los 3 mejores equipos de la MLB al inicio de la temporada 2026

La temporada 2026 de la Major League Beisbol finalmente ha comenzado, por lo que, en este inicio de campaña, luce interesante conocer el nombre de las escuadras que buscarán ser las auténticas protagonistas de la MLB, una liga que ha comenzado a generar mucha popularidad al interior de la República Mexicana.

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La MLB se ha vuelto una liga por demás seguida en México gracias al espectáculo que se presenta en el diamante, así como por las joyas que se encuentran en el campo como Shohei Ohtani, quien está colocado como el beisbolista que más dinero ganará en esta temporada de las Grandes Ligas.

¿Qué equipos han destacado en este inicio de temporada en la MLB?

Los Dodgers de Los Ángeles: Se trata de uno de los equipos favoritos a llevarse el título de la temporada 2026 de la MLB que no ha decepcionado en el diamante en este inicio de campaña gracias a las victorias que suma hasta ahora, lo cual lo convierte en una escuadra a tener en cuenta rumbo a los siguientes juegos.

Tonight’s Photo of the Game presented by Daiso. pic.twitter.com/6b2OZZiZlc — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) April 8, 2026

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Los Yankees de Nueva York : Su cuerpo de lanzadores está convertido en uno de los más importantes de este inicio de campaña, hecho que le brinda las herramientas suficientes para consolidarse como una escuadra a vencer de la misma forma que ocurrido a lo largo de la campaña pasada en las Grandes Ligas .

: Su cuerpo de lanzadores está convertido en uno de los más importantes de este inicio de campaña, hecho que le brinda las herramientas suficientes para consolidarse como una escuadra a vencer de la misma forma que ocurrido a lo largo de la campaña pasada en las . Los Marineros de Seattle: Julio Rodríguez y Cal Raleigh acordaron estar con el equipo durante varios años y, parece, que está noticia ha caído muy bien en el entorno, pues esta es una de las razones por las cuales la escuadra ha venido de menos a más a través de interesantes resultados que los colocan como un cuadro que desea sorprender en la MLB.

¿Cuánto dinero ganará Shohei Ohtani en la temporada 2026 de la MLB?

Reportes señalan que el salario de Shohei Ohtani con Los Dodgers de Los Ángeles será de 2 millones de dólares por temporada, mismos que se deben sumar a los 125 millones que obtendrá en función a acuerdos publicitarios y de marca que ha sumado a lo largo de los últimos meses gracias al impacto que tiene en el diamante.