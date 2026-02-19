¿Preocupan a Chivas? Estos son los 3 mejores jugadores de Cruz Azul en el Clausura 2026

Este fin de semana se llevará a cabo un duelo que atrae por completo las miradas toda vez que se enfrentarán los dos equipos más regulares del Clausura 2026. Cruz Azul y Chivas se verán las caras el próximo sábado, motivo por el cual luce interesante conocer a los 3 mejores jugadores del conjunto local.

Estadio Cruz Azul Belsón Barrera Romellón

A pesar de tener un periodo de transferencias complicado en donde no ficharon a un lateral por derecha y un defensor central como se esperaba, Cruz Azul fraguó un mediocampo que es considerado el mejor de la Liga BBVA MX. De hecho, sus tres mejores jugadores, hasta el momento, parten desde esa posición.

¿Cuáles son los 3 mejores jugadores de Cruz Azul previo al duelo ante Chivas?

Estadísticamente hablando, los mejores jugadores que Cruz Azul ha tenido en este inicio del Clausura 2026, al menos de acuerdo con los números de Fernando Serrano, son José Paradela, Charly Rodríguez y Agustín Palavecino, argentino que llegó en este mercado invernal de fichajes.

Te puede interesar: Así luce el rostro de Rey Fénix, figura de la WWE (FOTO)

Te puede interesar: ¿Contra qué equipo regresaría Kevin Mier con Cruz Azul?

El gráfico de Agustín Palavecino muestra su capacidad para cumplir una doble función en el campo tanto al momento de atacar como de defender, lo cual lo hace el jugador más completo que el cuadro de Nicolás Larcamón ha tenido a lo largo de las primeras seis fechas del certamen.

Los números de Charly, por su parte, se centran en las acciones defensivas y en la progresión de juego; es decir, su habilidad para conectar al mediocampo con el ataque. Finalmente, José Paradela se ha caracterizado por el poderío que tiene en los últimos metros de la zona de ataque rival.

¿Quién será el delantero titular de Cruz Azul para enfrentarse a Chivas?

Cabe mencionar que el Toro Fernández ya estará disponible en el cuadro cementero luego de superar los dos duelos de suspensión que tuvo frente a Toluca y Tigres. Por tal motivo, se espera que el uruguayo regrese a la titularidad, lo cual hará que Nico Ibáñez comience el partido desde la banca.

