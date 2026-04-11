3 mexicanos, con posibilidades reales de medalla en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

Estamos a poco más de dos años para que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, uno de los eventos más importantes que habrá a lo largo de esta década. Ante ello, es importante mencionar que México podría tener suerte en un deporte específico programado para esta fiesta deportiva.

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Los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 prometen ser uno de los eventos más importantes e impactantes de los últimos años gracias a la cantidad de atletas que se presentarán en una ciudad icónica, y es precisamente aquí en donde México promete dar mucho de qué hablar a nivel Latinoamérica.

¿En qué deporte México podría sumar medallas en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028?

Mucho se ha hablado respecto al hecho de que México, en los últimos años, se ha vuelto potencia a nivel mundial dentro del Tiro con Arco, uno de los deportes que formarán parte de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 y en donde esta disciplina destacará a nivel nacional.

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De hecho, en estos momentos son tres los atletas mexicanos que forman parte del top 5 a través de su respectiva rama y modalidad. Entre estos destaca Andrea Becerra, quien es la número uno dentro del Tiro con Arco Compuesto Femenil, una disciplina que hará su debut en Los Ángeles 2028.

También aparece Matías Grande, deportista mexicano que se encuentra en la tercera posición dentro del Recurvo Varonil, así como Alejandra Valencia, que en la nueva actualización volvió al Top 5 del Recurvo Femenil. Finalmente aparece Sebastián García, número 16 dentro del Compuesto Varonil.

¿Cuántas medallas ganará México en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028?

Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), estableció que uno de los principales objetivos de la Delegación Mexicana es sumar al menos diez medallas en los próximos Juegos Olímpicos aprovechando la cercanía de Los Ángeles con la República Mexicana.