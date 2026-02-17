3 puntos fundamentales a tener en cuenta rumbo al Clásico Mundial de Beisbol 2026

Estamos a solo unas semanas para que se lleve a cabo el Clásico Mundial de Beisbol, uno de los eventos más importantes que habrá en el mundo deportivo en este año y que, por supuesto, contará con la participación de la Selección Mexicana. Ante ello, vale conocer algunos puntos que seguramente no conocías de este formato.

Así fue el año de los Dodgers este 2024

El Clásico Mundial de Beisbol se diferencia de muchas formas de otros formatos como la Serie Mundial de la MLB, la Serie del Caribe o, bien, las ligas mexicanas como la LMB y la LMP. Por tal motivo, es preciso que conozcas cuáles son las principales diferencias y lo que debes tener en cuenta en este evento.

¿Cuáles son los puntos fundamentales del Clásico Mundial de Beisbol?

Distinto modo de juego en relación a las Grandes Ligas: A diferencia de lo que ocurre en la MLB, en donde los juegos suelen ser mucho más estratégicos, el Clásico Mundial de Beisbol se caracteriza por tener un tipo de deporte mucho más ofensivo, lo cual hace que el nivel de espectáculo pueda ser aún más interesante.

Te puede interesar: ¿Cuál es el significado detrás del uniforme de la Selección Mexicana?

Te puede interesar: Este futbolista estuvo en América y Cruz Azul, hoy no tiene equipo con 26 años

Italia y la búsqueda de la sorpresa: Italia será una de las selecciones que forman parte de este Clásico Mundial de Béisbol, y aunque no parte como favorita, si cuenta con un poder añadido en su alineación que podría sorprender a más de uno con la llegada de Ben DeLuzio , quien destacó con los Cardenales.

Italia será una de las selecciones que forman parte de este y aunque no parte como favorita, si cuenta con un poder añadido en su alineación que podría sorprender a más de uno con la llegada de , quien destacó con los Cardenales. Las bajas de México para este torneo: A pesar de haber presentado su roster hace unos días con elementos que no estarán como Julio Urías, la Selección Mexicana recientemente confirmó la baja de José Urquidy, quien es un pilar para el país pero que, desafortunadamente, se perderá este evento.

¿Cuándo inicia el Clásico Mundial de Beisbol?