3 razones por las que el WWE 2K26 es el mejor videojuego de la serie hasta ahora

Ha pasado prácticamente un mes desde que se dio su lanzamiento y, la realidad, es que no deja de sorprender a los amantes del Wrestling. Ante tal situación, aquí conocerás tres razones por las cuales el WWE 2K26 podría ser el mejor videojuego de toda la franquicia.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Después de las críticas que recibió la edición anterior debido a su modalidad de juego, la realidad es que el WWE 2K26 realizó muchas modificaciones a fin de recibir halagos de parte de sus fans. Estos parecen haberle dado una segunda oportunidad, misma que han aprovechado con creces.

¿Por qué el WWE 2K26 podría ser el mejor videojuego de la franquicia hasta ahora?

Modos de Juego: El Modo MyRise ha conquistado a propios y extraños dado que es lo más parecido a un Modo Historia, lo cual permite al jugador seguir de cerca el relato de su luchador, lo anterior mediante nuevos arcos argumentales que hacen de este uno de los más interesantes del título.

So this likely confirms the leaks are accurate



Here is all the list of Leaks coming to WWE 2K26 Ringside Pass Season 2



Oba Femi ’26 – ✅

Rhea Ripley “Queen Ripper” - ✅

CM Punk “Bandit” – ✅

Becky Lynch “Lillith” – ❓



If this lineup holds true, it strongly suggests that… pic.twitter.com/yxACqdblQF — Cloud Wrestling (@CloudWrestling) April 11, 2026

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Su increíble Gameplay : El WWE 2K26 presenta nuevos sistemas físicos y de durabilidad que han convencido a la mayoría de los usuarios hasta ahora. Estos permiten que la experiencia sea más amplia gracias a la jugabilidad del juego, la cual es más fiel a lo que sucede realmente en el ring.

: El presenta nuevos sistemas físicos y de durabilidad que han convencido a la mayoría de los usuarios hasta ahora. Estos permiten que la experiencia sea más amplia gracias a la jugabilidad del juego, la cual es más fiel a lo que sucede realmente en el ring. Integración de la AAA: En el apartado mexicano es imposible no mencionar de la inclusión de algunos luchadores de la AAA, lo cual permite que la comunidad nacional se sienta más identificada con un juego que, de por sí, ya cuenta con talento como Penta, Dragon Lee, Rey Mysterio y Rey Fénix.

¿Cuál es el costo del WWE 2K26?

Como sabes, el WWE 2K26 salió a la venta el pasado 13 de marzo, por lo que a un mes de su lanzamiento este sigue generando cuantiosas ganancias para su creadora. Del mismo modo, debes saber que su precio en México ronda los 1,300 pesos, al menos en cuanto a la edición estándar se refiere.